Padły brutalne słowa na temat Fernando Santosa. Ekspert nie ma najmniejszej wątpliwości, "zaorany"

Fernando Santos nie może mówić o tym, aby jego przygoda z reprezentacją Polski była udana. Mimo że Portugalczyk wsławił się wygraniem mistrzostw Europy z Portugalią, to z Polakami jak na razie nie jest w stanie odnosić dobrych wyników, przegrywając z Czechami i z Mołdawią w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Mateusz Święcicki postanowił zdiagnozować problemy szkoleniowca i w programie ""Świat według Świętego" dał mocny osąd, mówiąc o tym, że szkoleniowiec jest "zaorany". Padły mocne słowa.

Mateusz Święcicki szczerze o problemach Santosa. "Zaorany"

Jak powiedział Święcicki, Santos mógł się spodziewać czegoś zupełnie innego idąc na współpracę z PZPN i widząc, jak dobrymi zawodnikami dysponuje.

- Myślę, że Fernando Santos jest zaorany. Zaorany faktem tego, z jaką mentalnie grupą ma do czynienia. Mnie już kompletnie nie obchodzi, co na temat naszej kadry mówią zagraniczni dziennikarze, trenerzy i piłkarze, ponieważ oni niewiele wiedzą o polskiej mentalności i problemami, z jakimi się borykamy. Patrzą idealistycznie przez pryzmat klubów, w których występują nasi piłkarze. I chyba Santos temu uległ - i nietrudno się dziwić, bo to gość z zupełnie innego świata i o naszej kadrze miał niewielkie pojęcie. Trudno mieć do niego o to pretensje - powiedział Święcicki.