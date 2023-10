Patryk Peda wzruszony po debiucie w reprezentacji Polski. "Pierwsza koszulka będzie dla mamy"

Kiedy jego nazwisko znalazło się na liście powołanych, wielu z kibiców z całą pewności zastanawiało się, kto to jest. Oczywiście, był pewniakiem u Michała Probierza w młodzieżówce, ale zawsze powołanie dla zawodnika grającego w tak niskiej lidze sprawia sensację. Peda pokazał, że liga to nie wszystko, a najważniejsze, czy zawodnik faktycznie pasuje do kadry.

- Jestem bardzo zadowolony – mówi Peda. - Debiut w kadrze to ważne wydarzenie. Cieszy na pewno to zero z tyłu, bo Wyspy Owcze to nie jest łatwy teren. Na pewno przeskok z reprezentacji młodzieżowej do pierwszej kadry jest duży. Odnalazłem się jednak dobrze, czuję to zaufanie od trenera. Po treningach wiedziałem, że może na mnie postawić, więc dawało mi to dodatkową motywację. Teraz patrzę do przodu – podkreśla.

Patryk Peda: Czuję zaufanie trenera

Nie ma wątpliwości, że debiut w reprezentacji Patryk Peda będzie pamiętał do końca życia.

- Tym bardziej, że graliśmy w niecodziennym miejscu – zauważa stoper. - Podczas meczu rzucaliśmy daleko auty, więc kilka razy udało mi się znaleźć w polu karnym przeciwnika. Ciągnie mnie do przodu, bo chciałbym strzelać gole. Nie było liderów defensywy, wszyscy sobie pomagaliśmy. Musimy sobie pomagać i to nie ma tak, że jedna osoba dyryguje. Razem musimy to poustawiać – zaznacza Peda, który już wie, komu przekaże meczową koszulkę.

- Koszulka z debiutu będzie dla mamy. Już przed meczem było tak ustalone. A trener po meczu przybił ze mną piątkę i mnie przytulił. Z trenerem znam się od dawna, pracowałem z nim w młodzieżówce, a teraz w pierwszej reprezentacji – kończy uśmiechnięty Peda.

