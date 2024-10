Pilne wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego! Kapitan już po badaniach, co z występami w Barcelonie?

Lewandowski dał dobrą zmianę. Niemal przypłacił to długą przerwą

Robert Lewandowski to wciąż najlepszy zawodnik w reprezentacji Polski, ale od pewnego czasu mówi się, że kadra musi uczyć się gry bez niego. Nic dziwnego, bo kapitan reprezentacji Polski ma już 36 lat i może niedługo postanowić nawet o zakończeniu swojej reprezentacyjnej kariery, bo niewielu piłkarzy potrafi utrzymać się na tak wysokim poziomie przez tak długi czas, a do tego łączyć grę w klubie z kadrą. W meczu przeciwko Chorwacji napastnik Barcelony najpewniej wyszedłby w pierwszym składzie, gdyby nie drobny uraz, o którym tuż przed meczem poinformował Michał Probierz. Okazało się jednak, że kontuzja ta nie była jednak na tyle poważna, by całkiem wykluczyć Lewandowskiego, bo ten przyszedł na pomoc zespołowi w drugiej połowie. To jednak mogło skończyć się prawdziwie groźną kontuzją dla kapitana Polaków.

Robert Lewandowski wszedł na murawę w 62. minucie przy stanie 2:3. Sześć minut później kapitan kadry dobrze opanował piłkę na prawej stronie, zagrał do będącego obok Szymańskiego, który przygotował sobie pozycję i dał wyrównanie Polakom. W 76. minucie doszło do zdarzenia, które mogło nawet przynieść Polakom zwycięstwo, ale też mogło zakończyć się dramatycznie dla Lewandowskiego. Napastnik Barcelony walczył o piłkę z Livakoviciem, który był przy niej pierwszy, wybił ją, ale nogę ułożył tak, że trafił z wielkim impetem w kolano kapitana Biało-Czerwonych. Bramkarz Chorwatów z boiska wyleciał z czerwoną kartką, jednak Polakom nie udało się tego wykorzystać i ostatecznie zremisowali. Na szczęście, samo wejście nie zakończyło się poważniejszą kontuzją Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski już po badaniach. Jest prawdziwym terminatorem

Kapitan reprezentacji Polski dokończył spotkanie, ale po nim wyraźnie utykał. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów na temat urazu napastnika Barcelony. Jak podaje portal Sport.pl, Robert Lewandowski jest już po badaniach i ma co prawda mocno stłuczone kolano oraz krwiaka pod nim, jednak inne tkanki nie zostały uszkodzone i najpewniej jego występ przeciwko Sevilli będzie zależał tylko od tego, jak szybko znikać będzie wspomniany krwiak. Polak nie powinien mieć także problemy z występem przeciwko Bayernowi w środę, 23 października, jak i w sobotę, 26 października, przeciwko Realowi Madryt.