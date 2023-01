Piotr Zieliński doceniony. Co za wyróżnienie dla lidera kadry, nie każdy może dostać taką nagrodę

Były reprezentant Polski o kandydacie na selekcjonera. "Radził sobie z presją, to nie jest furiat"

Domy dziecka na Dolnym Śląsku

Polski pomocnik został wyróżniony medalem Świętego Brat Albeta, który przyznawany jest za okazywanie pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz tym, którzy potrzebują pomocy. Kapituła doceniła postawę Piotra Zielińskiego, który od lat zaangażowany jest w działalność charytatywną. Lider naszej kadry utworzył domy dziecka na Dolnym Śląsku, które wspiera w ramach stowarzyszenia "Piotruś Pan" - czytamy w uzasadnieniu kapituły. Uroczystość na której odbędzie się wręczenie medali zaplanowano na 21 marca. Odbędzie się ona w Teatrze im. Juliana Słowackiego w Krakowie.

Fundacja Piotruś Pan

- Piotr Zieliński empatię do drugiego człowieka nabył od rodziców, którzy od 2002 roku prowadzili pogotowie rodzinne - czytamy na stronie "Łączy nas piłka". - Przez trzynaście lat użyczali swojego domu innym potrzebującym. Syn zawsze ich wspierał, pomagał we wszelkich inicjatywach, lecz nigdy się tym nie chwalił. W 2015 roku reprezentant Polski kupił z własnych pieniędzy w powiecie ząbkowickim pierwszy dom dziecka, a czternaście miesięcy później – drugi. Rodzina Zielińskich wyremontowała je i przekształciła w domy dziecka pod stowarzyszeniem „Piotruś Pan” – od imienia zawodnika. Dają one schronienie tym najbardziej potrzebującym - podkreślono.

