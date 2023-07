Już od momentu, kiedy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza ogłosił, że to Fernando Santos będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski nie brakuje kibiców, którzy nie są zwolennikami Portugalczyka nawet pomimo jego bogatego CV. Ostatni mecz biało-czerwonych w eliminacjach do Europ 2024, który Polacy przegrali z Mołdawią tylko dał przeciwnikom Santosa kolejne argumenty w dyskusji, a karuzela z nazwiskami potencjalnych następców selekcjonera ruszyła po raz kolejny. Swoje trzy grosze dorzucił również Jerzy Engel, który wyraził swoje zdanie na temat Santosa w programie "Cioną po oczach".

Mocne słowa w kierunku Fernando Santosa! Legenda polskiej piłki bez ogródek o selekcjonerze

Były piłkarz, a później także trener i m.in. były selekcjoner reprezentacji Polski nie ukrywał, że ceni portugalskiego szkoleniowca za jego bogate CV, jednak jego zdaniem to ktoś inny powinien prowadzić obecnie biało-czerwonych, a przede wszystkim powinien być to nasz rodak. Engel szybko zaczął argumentować swoje zdanie i to tłumaczenie może nie spodobać się Santosowi.

Po tych słowach Fernando Santos się wścieknie! Do tej pory nikt nie zwracał uwagi na ten szczegół, jasne stanowisko

- Polską reprezentację powinien prowadzić polski trener. Santos to znakomity facet, z takim CV, jakiego nikt w Polsce nie ma. Akurat w tym momencie ta reprezentacja potrzebuje kogoś innego. Polskiego trenera, który podejdzie do tego zespołu jak do najważniejszego w życiu. Dla Santosa tak nie jest, on to już miał - wyznał były selekcjoner reprezentacji Polski oceniając, jaki trener powinien prowadzić obecnie kadrę.