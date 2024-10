Polska – Chorwacja: Ogromna sensacja w składzie Polaków na mecz z Chorwacją!

Reprezentacja Polski zmagania w Lidze Narodów zaczęła bardzo dobrze, bo od zwycięstwa 3:2 wyszarpanego w meczu ze Szkocją w meczu wyjazdowym. Niestety, nie był to dobry prognostyk, bowiem już w meczu z Chorwacją rywale tyle błędów nie popełnili i nie dali sobie strzelić gola, a sami zanotowali jedno trafienie i Polacy musieli pogodzić się z porażką 0:1. Na kolejnym zgrupowaniu Polacy mieli zmierzyć się u siebie najpierw z faworytem grupy, Portugalią, a później ponownie z Chorwacją. Niestety, przez miesiąc sytuacja u wielu z kadrowiczów wcale nie zmieniła się jakoś diametralnie na lepsze i różnicę klas oraz obecnej formy widać było od razu. Polacy ulegli 1:3 Portugalii, a że Chorwaci pokonali Szkotów, co niezwykle prawdopodobny stał się scenariusz, że o utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów będziemy walczyć w barażach.

Polska - Chorwacja SKŁAD Polaków

Pozostała jednak jeszcze szansa na to, że uda się nam przeskoczyć Chorwatów i zająć 2. miejsce. Do tego jednak będzie potrzebne zwycięstwo na PGE Narodowym w bezpośrednim starciu z tym rywalem i to najlepiej więcej niż jedną bramką. Poprzedni mecz pokazał, że choć mamy do czynienia z brązowymi medalistami mistrzostw świata z 2018 i 2022 roku, to jest to drużyna mająca swoje problemy, które możemy wykorzystać. Niestety, z drugiej strony nasz występ przeciwko Portugalii nie napawa optymizmem. Wiadomo jednak, że Michał Probierz dokonał w składzie na ten mecz kilku zmian i być może teraz gra Polaków będzie bardziej satysfakcjonująca. Selekcjoner postanowił zmienić obsadę bramki, gdzie Bułka zastąpi Skorupskiego. Z pierwszego składu zniknął także Oyedele, którego zastąpił Moder, a kontuzjowanego Lewandowskiego w ataku zastąpi Świderski, natomiast za jego plecami zagra Urbański.

Skład Polski na mecz z Chorwacją:

Bułka - Dawidowicz, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Zieliński, Moder, Szymański, Zalewski - Urbański - Świderski.