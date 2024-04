Polski bramkarz z wyróżnieniem we Francji. Wykorzystuje swoją szansę, posadził na ławce konkurenta

Radosław Majecki broni bramki Monaco dopiero od 23. kolejki rozgrywek ligowych, po tym jak trener zespołu Adi Hutter odsunął za niesubordynację Szwajcara Philippa Kohna. Polak wykorzystuje swoją szansę, bo w sześciu meczach spisywał się bez zarzutu. W trzech z nich zachował czyste konto, również w ostatnim przeciwko Stade Rennais.

Jego drużyna wygrała 1:0, a Majecki miał ręce pełne roboty, szczególnie pod koniec meczu. Znalazło to potwierdzenie w ocenach po ligowej kolejce. Polski bramkarz znalazł się w najlepszej jedenastce renomowanego dziennika "L’Equipe", otrzymując notę 8. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch pomocników z jego drużyny - Takumi Minamino i Maghnes Akliouche. Wydaje się, że Majecki, jednokrotny reprezentant Polski po trudnych początkach w zespole Monaco ma szansę na regularną grę. Przeszedł do Monaco w czerwcu 2020 roku, ale w międzyczasie był wypożyczony do belgijskiego Cercle Brügge. Jego drużyna zajmuje obecnie 3 miejsce w tabeli Ligue 1, które zapewnia awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

