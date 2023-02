Portugalczycy uderzyli w Fernando Santosa. Wbili mu bolesną szpilkę, nie potrzebowali do tego dużo czasu

Praca w Polsce jest pierwszą w karierze Santosa poza granicami Portugalii i Grecji. Przez lata doświadczony trener funkcjonował w zupełnie innym klimacie, gdzie wyrobił sobie ogromną markę. W dużej mierze zawdzięcza to pracy z reprezentacjami tych krajów. W latach 2010 - 2014 prowadził Greków, z którymi awansował na Euro 2012 i MŚ 2014. Na obu tych turniejach wyszedł z grupy, a po wygaśnięciu kontraktu dogadał się z ojczystą kadrą. To właśnie z Portugalią świętował największy sukces, jakim było zdobycie mistrzostwa Europy w 2016 roku. Z drużyną z Półwyspu Iberyjskiego pracował aż do ostatniego mundialu, po którym wygasł jego kontrakt i dogadał się z Polską. Na początku stycznia zastąpił go Roberto Martinez i szybko wzbudził zachwyt portugalskich dziennikarzy.

Portugalczycy uderzyli w Fernando Santosa. Wbili mu bolesną szpilkę!

Były selekcjoner Belgów od pierwszego dnia wprowadził spore zmiany. Postanowił m.in. rozszerzyć zakres działań trenera głównej kadry. We wtorek, kiedy jego poprzednik meldował się w Polsce, wybrał się na trening reprezentacji Portugalii U-17. - Oczy zwrócone na przyszłość. Roberto Martinez udał się obejrzeć trening drużyny U-17, przygotowujący do Turnieju Algarve - poinformował oficjalny profil portugalskiej reprezentacji. Ten ruch zachwycił tamtejsze media.

Alexandre Carvalho z "Golaco" dodał wymowny wpis, w którym wypomniał metody Santosa. "Roberto Martinez wziął udział w dzisiejszym treningu U17. Oczywiście, nie oznacza to, że zapewni nam z powrotem trofea, jednak jest to warte docenienia. Nie przypominam sobie, żeby Fernando Santos to robił" - napisał na Twitterze. Nowy selekcjoner Portugalii zadebiutuje dzień przed szkoleniowcem Biało-Czerwonych. 23 marca Portugalczycy rozpoczną eliminacje do Euro 2024 z Liechtensteinem, a dzień później Polska zagra z Czechami.

Roberto Martinez a assisté à l’entraînement des U17🇵🇹 aujourd’hui. Encore une fois cela ne veut pas dire qu’il va nous ramener des trophées mais il ne triche pas sur son investissement. J’ai pas le souvenir d’avoir vu Fernando Santos faire ça. 📸 : @selecaoportugal pic.twitter.com/qFB8Whhdes— Alexandre Carvalho (@AlexDS78) February 7, 2023

