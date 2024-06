Przekazano informacje na temat zdrowia Arkadiusza Milika! Wszystko ujawniono, jasne szczegóły

Arkadiusz Milik jest bez wątpienia największym przegranym zgrupowania reprezentacji Polski przed EURO 2024. Napastnik Juventusu Turyn wrócił do kadry po nieobecności i wydawało się, że w związku z tym Michał Probierz uwzględni go przy ostatecznych powołaniach. Niestety zawodnik doznał urazu w trakcie sparingu z Ukrainą, co ostatecznie przekreśliło jego szanse na wyjazd do Niemiec. Teraz włoskie media przedstawiają nowe informacje na temat zdrowia piłkarza.

Arkadiusz Milik kontuzjowany. Włosi przedstawiają szczegółowe informacje

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Juventus Turyn będzie bardzo przyglądał się stanowi zdrowia swojego zawodnika. "Stara Dama" ma wysłać zawodnika na kompleksowe badania w związku z tym, że Polak miał już problemy z kolanem, które zostało kontuzjowane w trakcie meczu z Ukrainą. Aby przygotować odpowiedni plan leczenia, zawodnik na diagnostykę zostanie wysłany już dziś, tj. w poniedziałek 10 czerwca 2024 roku. Bardzo prawdopodobne wydaje się, że prócz mistrzostw Europy były piłkarz Górnika Zabrze ominie przygotowania turyńczyków do nastepnego sezonu.

W sezonie 2023/2024 piłkarz reprezentacji Polski rozegrał 38 spotkań dla Juventusu, trafiając do bramki 8 razy. Klub "Starej Damy" zakończył rozgrywki na 3. miejscu w Serie A.