PZPN podjął decyzję w sprawie Fernando Santosa! Media nie mają wątpliwości, to koniec

Po porażce w Tiranie reprezentacja Polski spadła na 4. miejsce w tabeli swojej grupy eliminacji EURO 2024. Lepsi jesteśmy obecnie tylko od Wysp Owczych i po pięciu meczach mamy dwa zwycięstwa i aż trzy porażki. Fani już dłużej nie mogą znieść tak fatalnej postawy reprezentacji i domagali się zwolnienia Fernando Santosa, nie wierząc, że jest on w stanie dać coś więcej drużynie. Wtórowało im wielu ekspertów i dziennikarzy, choć znaleźli się tacy jak Jan Tomaszewski, co chcieli, aby Portugalczyk pozostał na stanowisku. Wszystko dlatego, że kwota, jaką trzeba zapłacić Santosowi za rozwiązanie kontraktu, jest naprawdę wysoka. Wszystko wskazuje jednak na to, że PZPN podjął już decyzję nie bacząc na finanse.

Zapadła decyzja w sprawie Fernando Santosa. Przekazano pilne informacje

Informację o tym, że PZPN mimo wszystko postanowił zwolnić Fernando Santosa, przekazało TVP Sport. - Według moich informacji decyzja zapadła, ale sprawa ma być rozwiązana z klasą - poinformował Maciej Iwański. Nie wiadomo, czy udało się zredukować w jakiś sposób koszty tego rozstania, bowiem Portugalczyk podkreślił na konferencji prasowej po porażce z Albanią, że nie zamierza podawać się do dymisji, czego wielu oczekiwało. Takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie bezpieczniejsze dla PZPN, który nie musiałby wówczas wypłacać Portugalczykowi pieniędzy za pozostały czas kontraktu.

Ostatecznie sytuacja PZPN w tym momencie nie jest najgorsza. Jak podaje TVP Sport, Portugalczyk podpisał co prawda kontrakt do 2026 roku, jednak zabezpieczono go w ten sposób, że obie strony mają prawo rozwiązać go wcześniej – po zakończeniu eliminacji oraz po samym EURO 2024. To sprawia, że jeśli PZPN chciałby rozwiązać kontrakt w tym momencie, to musi wypłacić Santosowi pensję za październik i listopad. Choć to daje łącznie prawie 1,5 mln złotych (wg TVP Sport Santos zarabia 740 tys. złotych miesięcznie), to jest to kwota zdecydowanie niższa, gdyby wspomniane wyżej zapisy nie zostały uwzględnione w kontrakcie.

