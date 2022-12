Robert Lewandowski wchodzi na drogę sądową. Proces przeciwko byłemu agentowi ruszy już niebawem

Aby przypomnieć sobie przyczyny otwartego konfliktu pomiędzy, trzeba cofnąć się do lat, gdy Cezary Kucharski był agentem Roberta Lewandowskiego. Postępowanie z lat 2019-2020 wykazało, że ówczesny menedżer 34-latka dopuścił się wielokrotnych gróźb zarówno pod adresem „Lewego”, jak i jego żony Anny. Groźby te dotyczyły upublicznienia dowodów na „rzekome nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonej spółki prawa handlowego, jak zobrazował to rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Marcin Saduś w rozmowie z PAP.

Kto trenerem reprezentacji Polski: Polak czy cudzoziemiec? Jasna deklaracja byłego kadrowicza

– Kierując groźbę, podejrzany zapowiadał spowodowanie postępowania karnego i rozgłoszenie wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego oraz jego żony, sugerując jednocześnie, że zachowa w tajemnicy opisane powyżej okoliczności w przypadku zapłaty przez pokrzywdzonego piłkarza kwoty 20 milionów euro – poinformował Saduś. - Przedmiotem zarzutu stawianego Cezaremu K. nie są roszczenia kierowane wobec pokrzywdzonego dotyczące rozliczeń finansowych w związku z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, w tym umowami spółek, a także roszczenia będące przedmiotem sporów sądowych – dodał.

Sławomir Peszko mocno wkurzył Czesława Michniewicza! Były reprezentant później ostro skrytykował selekcjonera

– Zgodnie z drugim z zarzutów zawartych w akcie oskarżenia Cezary K. od sierpnia 2020 roku do drugiej połowy września 2020 roku, wbrew przyjętemu przez siebie zobowiązaniu do zachowania poufności, ujawnił przedstawicielowi zagranicznych mediów informacje, z którymi zapoznał się jako menedżer sportowca. Ponadto podejrzany, nie będąc do tego uprawnionym, przekazywał wskazanej powyżej osobie kopie zeznań podatkowych składanych przez byłego klienta oraz jego żonę – zakończył.

Tak na zwolnienie z posady selekcjonera zaregował Czesław Michniewicz. Prawda wyszła na jaw, kompletnie się tego nie spodziewał

Oskarżony był agentem Roberta Lewandowskiego praktycznie od początku jego zawodowej kariery. 50-latek miał udział w przenosinach „Lewego” ze Znicza Pruszków do Lecha Poznań, a następnie w transferach kolejno do Borusii Dortmund i Bayernu Monachium. W kolejnych latach relacje pomiędzy obiema stronami mocno się popsuły, a schedę po Kucharskim w roli agenta piłkarza przejął Pini Zahavi. Wg informacji przekazanych przez PAP pierwsza rozprawa w powyższej sprawie odbędzie się 2 lutego 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia.