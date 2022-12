Tak na zwolnienie z posady selekcjonera zaregował Czesław Michniewicz. Prawda wyszła na jaw, kompletnie się tego nie spodziewał

Czesław Michniewicz został decyzją Cezarego Kuleszy usunięty ze stanowiska trenera reprezentacji Polski, co wywołało bardzo duże reakcje u kibiców i dziennikarzy. O kulisach odejścia trenera ze stanowiska powiedział Janusz Basałaj w programie "Pogadajmy o piłce". Okazuje się, że Michniewicz kompletnie nie był świadom tego, że przedświąteczne spotkanie z prezesem Kuleszą będzie dla niego końcem pracy w reprezentacji Polski.

Czesław Michniewicz nie mógł uwierzyć, że zostanie zwolniony. Na jaw wyszła cała prawda

Jak powiedział Janusz Basałaj w programie "Pogadajmy o piłce", Michniewicz idąc do siedziby PZPN nie liczył się z tym, że może skończyć pracę selekcjonera.

- Czesław Michniewicz był tak zaskoczony, że kiedy dowiedział się od Cezarego Kuleszy, że już go nie ma, natychmiast poszedł do windy i zjechał na dół. Nie mówię, że się nie pożegnał, bo na to ma jeszcze czas, ale tak nie reaguje człowiek, który dostał między oczy. Wydaje mi się, że jechał przekonany o tym, że będzie to rozmowa wychowawcza, ale kontrakt zostanie przedłużony - mówił w programie "Pogadajmy o piłce" Janusz Basałaj.