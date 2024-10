Robert Lewandowski z urazem! Probierz przekazał niedobre wieści. Na mecz z Chorwacją bez kapitana biało-czerwonych

- Cieszymy się, że są wszyscy zdrowi, ale lekki uraz ma Robert i tu nie wiadomo... Ale reszta zawodników jest zdrowa. - zdradził w studiu "TVP Sport" selekcjoner reprezentacji Polski.

O ile mecz z Portugalią nie do końca wyszedł reprezentacji Polski, a co za tym idzie również Robertowi Lewandowskiemu, to kapitan biało-czerwonych od początku obecnego sezonu błyszczy w FC Barcelonie świetną formą i jego brak może bardzo utrudnić zadanie podopiecznych selekcjonera Michała Probierza. Lewandowski nawet jeśli nie strzela bramek, to pełni niezwykle ważną rolę w skupianiu na sobie obrońców rywali i otwieraniu przestrzeni dla swoich kolegów. Podczas nieobecnego "Lewego", Świderski będzie miał trudne zadanie. Ponadto, opaska kapitańska powędrowała na rękę Piotra Zielińskiego.

Michał Probierz nie zdradził, co dokładnie stało się Robertowi Lewandowskiemu i czy kontuzja jest poważna. Jego słowa o "lekkim urazie" mogą jednak dawać nadzieję, że kapitan reprezentacji Polski nie będzie musiał pauzować w kolejnych meczach FC Barcelony, a co za tym idzie również w zbliżającym się wielkimi krokami El Clasico, w którym polscy kibice chcą zobaczyć duet Szczęsny - Lewandowski na murawie.