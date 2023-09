Robert Lewandowski zapytany, czy męczy się w reprezentacji Polski. Enigmatyczna odpowiedź: „Moje odczucia…” [WYWIAD]

„Super Express”: - Jesteś w stanie jakoś racjonalnie wytłumaczyć to, co wydarzyło się na boisku?

Robert Lewandowski: - Tu nie ma co tłumaczyć. Zawiedliśmy, to boli. Nie tylko nam jest przykro. Tutaj nawet nie ma co szukać tłumaczenia.

- Czy wy, piłkarze, chcecie dalej pracować z Fernando Santosem?

- To nie jest do nas pytanie. Czujemy, że to boli, że te eliminacje od początku nie idą tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Nie tylko chcemy przeprosić kibiców, ale też sami wiemy, że nie ma co szukać usprawiedliwienia. Dalej wierzę w tych chłopaków, ale musimy zrobić wszystko, żeby ta drużyna zrobiła krok do przodu.

- Te fatalne wyniki sprawiają, że ważą się losy twojej dalszej kariery w reprezentacji?

- Na razie eliminacje trwają i dalej chcę walczyć. Moja ambicja cały czas jest. Dopóki tu jestem, chcę dawać z siebie wszystko. Czasami też to nie wychodzi, nie gram dobrze, popełniam błędy. Próbuję, ale czasami jest to za mało. Zawiodłem ja i cała drużyna. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w ciężkiej sytuacji.

- Oddaliście jeden celny strzał. To brak walki? Brak wiary?

- Na pewno walka była, ale nie mogliśmy się przedostać pod bramkę przeciwnika. Ale to nie jest tak, że to pierwszy słaby mecz, te eliminacje od początku są ciężkie. Zależy mi na tych chłopakach, ale teraz to nie wygląda tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Wręcz przeciwnie.

- Ostatnio dużo mówiło się o charakterze, osobowości. To było widać na boisku?

- Przede wszystkim to przegraliśmy. Nie ma co szukać wytłumaczenia, bo to nie ma sensu. Ostatnio zrobiliśmy krok w tył i musimy teraz pomyśleć co zrobić, żeby wrócić z krokiem, albo dwoma krokami do przodu.

- Tak szczerze. Ty się męczysz w tej drużynie?

- To nie ma znaczenia, moje odczucia... To jest reprezentacja, od 15 lat gram dla kraju. Zawsze staram się dawać z siebie wszystko, oczywiście nie zawsze to wychodzi. Mam słabsze momenty, mam słabsze chwile, to jest normalne w piłce nożnej. Niezależnie jednak od tego, jak bywało, dopóki jestem na boisku, te ambicje są. Zawsze będę walczył do końca.

- Od razu po meczu do szatni wszedł Cezary Kulesza. Co wam powiedział?

- Prezes powiedział, że eliminacje trwają i trzeba walczyć do końca. My zdajemy sobie sprawę, co czują kibice, nasz ból pewnie jest jeszcze większy. Wiem, że zawiedliśmy.