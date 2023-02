Słynny portugalski kadrowicz szczerze na temat Fernando Santosa. Tak Nuno Gomes mówi o selekcjonerze reprezentacji Polski

Portugalczycy uderzyli w Fernando Santosa. Wbili mu bolesną szpilkę, nie potrzebowali do tego dużo czasu

Sam stoi w cieniu

Były napastnik ceni szkoleniowca, z którym miał okazję pracować w Benfice Lizbona. - To charyzmatyczna osoba - powiedział nam Nuno Gomes w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Potrafi pociągnąć za sobą zespół, chociaż zazwyczaj sam stoi w cieniu. Wie, że wszystko zależy od samych zawodników. Raz jeszcze powtórzę, w jego filozofii drużyna zawsze pozostaje najważniejszą. Mogę go opisać jednym słowem, perfekcjonista, który wymaga najpierw od siebie, a później także od pozostałych. Poza tym pasjonat futbolu, o której mógłby opowiadać całymi dniami. Dużą uwagę przywiązuje także do taktyki - analizował.

Lubi piłkę ofensywną

Zarzucano, że Fernando Santos przywiązany jest do gry defensywnej. Jednak były napastnik nie zgadza się z tym stwierdzeniem. - Wiem, że Santos bardzo lubi piłkę ofensywną i chciałby, aby jego drużyny tak właśnie funkcjonowały - podkreślił. - Z drugiej strony doskonale zdaje sobie sprawę z klasy i umiejętności rywali, dlatego potrafi dopasować taktykę pod rywala. Stąd być może opinia o defensywnej taktyce, ale jaka by ona nie była, najważniejsze, aby przynosiła sukcesy - wyznał Nuno Gomes na naszych łamach.

