Sprawdzili, czy Polacy nadal lubią Roberta Lewandowskiego. Tak myśli większość kibiców, te wyniki nie budzą żadnych wątpliwości

Czy Polacy wciąż lubią Lewandowskiego? To badanie rozwiewa wątpliwości

Robert Lewandowski jeszcze niedawno był w Polsce postacią niemalże pomnikową, ale w ostatnich miesiącach na jego wizerunku pojawiło się sporo rys. Najlepszy polski piłkarz obrywa za fatalne wyniki reprezentacji, a jako lider FC Barcelony zmaga się też z krytyką za rozczarowujące wyniki w klubie. Najnowsze badanie ARC Rynek i Opinia nie zostawia najmniejszych złudzeń - wciąż zdecydowana większość Polaków deklaruje, że lubi Lewandowskiego. Instytut ten przeprowadził badanie popularności i rozpoznawalności polskich sportowców, a jego wyniki są dla 35-latka jednoznaczne.

W 2023 roku Lewandowski ponownie okazał się najbardziej rozpoznawalnym polskim sportowcem. W tym zestawieniu wyprzedził Igę Świątek. Gorzej jest w rankingu opartym na sympatii kibiców. To właśnie nasza tenisowa gwiazda jest najbardziej lubianym sportowcem w Polsce, a "Lewego" próżno szukać w czołowej "10" (ranking obejmuje 124 sportowców). W tej kategorii Świątek wyprzedziła na podium Kamila Stocha i... Jakuba Błaszczykowskiego. Wyżej od napastnika Barcelony znaleźli się też: Bartosz Kurek, Dawid Kubacki, Łukasz Fabiański, Mariusz Wlazły, Wojciech Szczęsny, Piotr Żyła i Mateusz Bieniek. To daje aż trzech skoczków, piłkarzy i siatkarzy lubianych bardziej od Lewandowskiego.

Tragedii jednak nie ma, bo wciąż aż 78 procent kibiców deklaruje, że lubi polskiego napastnika Barcelony. Co ważne, podobne wskazania uzyskiwał w poprzednich latach. Jeśli "Lewy" poprowadzi reprezentację do awansu na Euro i dobrego występu na turnieju (w co głęboko wierzymy), to być może przekona i te 22 procent fanów, którzy zadeklarowali, że go nie lubią.