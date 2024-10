Tak Polska chce zagrać z Portugalią, to możliwe? Kadrowicz nie dopuszcza innego scenariusza

Będą chcieli zagrać ofensywnie

Wprawdzie do tej pory mierzyliśmy się z Portugalią 13 razy, ale tylko trzy razy zdołaliśmy wygrać. Po raz ostatni miało to miejsce dość dawno, bo jesienią 2006 roku. Taki mamy bilans z tym rywalem. Jak wypadniemy tym razem? - Mamy swój plan na ten mecz - powiedział Karol Świderski podczas konferencji prasowej. - Będziemy chcieli zagrać ofensywie, pokazać swoją piłkę i utrzymywać się przy niej. Na pewno bardzo ciekawy mecz przed nami - stwierdził napastnik drużyny narodowej, który przyznał, że jego idolem był przed laty Cristiano Ronaldo.

Bartosz Kapustka o powrocie do reprezentacji Polski. Gwiazdor Legii mówi o fantazji, świadomości i energii

To klasowy rywal o ogromnej jakości

Wiele sobie po tym występie obiecuje także Bartosz Kapustka, który po ośmiu latach ponownie dostał szansę w reprezentacji Polski. - To klasowy rywal, który ma ogromną jakość w zespole - powiedział pomocnik Legii podczas konferencji prasowej. - Portugalia ma zawodników, którzy grają w najlepszych klubach w Europie. Chcemy grać odważnie nie tylko u siebie. Tak będziemy się przygotowywać do tego przeciwnika i spotkania, znając swoje atuty i walory. Będziemy walczyli o to, aby w tym meczu zwyciężyć. Nie przychodzi mi tutaj inny scenariusz do głowy - zapowiedział Kapustka.

Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny żegnają się z kadrą. Tak zostaną zapamiętani przez kadrowicza

