Aż złapaliśmy się za głowę patrząc na to, jak reprezentacja Polski grała z Portugalią. Bilans Biało-czerwonych mówi wszystko!

Co za historia!

Tak Polska chce zagrać z Portugalią, to możliwe? Kadrowicz nie dopuszcza innego scenariusza

To idzie młodość

Karol Świderski zdradził, jaki jest Wojciech Szczęsny. Tak legendarny bramkarz zaskoczył gwiazdę kadry, nie do wiary

A to zaskakujące!

Portugalia na czele grupy Ligi Narodów

Po dwóch kolejkach Portugalia jest liderem w naszej grupie. Wygrała dwa mecze. Teraz podopieczni trenera Martineza zmierzą się z Polską w Warszawie. Na co stać polskich piłkarzy? Trener Michał Probierz chce grać ofensywnie i wciąż szuka zawodników do realizacji tych planów. Na zgrupowaniu pojawiło się kilku nowych graczy. Jak jego zespół wypadnie na tle Portugalii, która jest niewygodnym przeciwnikiem dla Biało-czerwonych?

Legendarny Nuno Gomes nie ma wątpliwości. Co za słowa o Robercie Lewandowskim [ROZMOWA SE]

Dublety Lato i Smolarka

Po raz pierwszy zagraliśmy z Portugalią w 1976 roku. Wygraliśmy na wyjeździe 2:0 w el. MŚ 1978, po dwóch trafieniach Grzegorza Lato. Na kolejne zwycięstwo czekaliśmy dziesięć lat. Pokonaliśmy rywali 1:0 podczas mundialu w Meksyku, a bramkę na wagę trriumfu zdobył Włodzimierz Smolarek. Na trzecią wygraną musieliśmy poczekać aż do 2006 roku, gdy za kadencji Leo Bennhakkera zwyciężyliśmy po świetnym meczu 2:1 z faworytem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bohaterem naszej kadry był Euzebiusz Smolarek, strzelec dwóch goli. To jest nasza ostatnia wiktoria nad Portugalią. Czekamy na nią od 18 lat. Czas na przełamanie tej złej serii! Ogólny bilans 13 potyczek: to trzy wygrane, pięć remisów i pięć porażek, bilans bramkowy: 13-18 dla Portugalii.

Karol Świderski długo czekał na ten moment w reprezentacji Polski. To będzie ważna chwila dla gwiazdy kadry

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy w sezonie 2024/25 polska utrzyma się w najwyższej dywizji Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć