Tak Rosjanie potraktowali Rybusa. Wypchnęli go z klubu, a teraz takie słowa. Nie ukrywa tego!

To największa piłkarska nadzieja Biało-Czerwonych na najbliższe lata. Sposób myślenia tego chłopaka musi się podobać!

Piłkarskie Euro znów Polsce?! Cezary Kulesza napisał to wprost, PZPN już się szykuje

Maciej Rybus nie może mówić o łatwym okresie w swoim życiu zawodowym. Były reprezentant Polski opuścił drużynę Rubina Kazań i powiedział teraz, jak wyglądały kulisy odejścia z klubu. Nie zamierza tego ukrywać!

Maciej Rybus powiedział, jak odchodził z klubu. Nie zamierza tego ukrywać!

Kariera Macieja Rybusa w Rubinie Kazań nie była za bardzo udana. Były zawodnik polskiej kadry nie zagrał dużo w drużynie byłych uczestników Ligi Mistrzów, a w dużej mierze przez to, że zmagał się z kontuzją, która nie odpuszczała. Do gry wrócił dopiero pod koniec sezonu, jednak drużyna z Kazania nie chciała przedłużyć z nim umowy. Teraz piłkarz powiedział wprost, że nie ma żalu do byłego pracodawcy i rozstali się w bardzo pokojowych warunkach.

- - Rozstaliśmy się z w dobrych stosunkach. Doskonale rozumiem, że mniej grałem z powodu kontuzji. Dużo mnie ominęło i zacząłem grać dopiero pod koniec. Rozumiem zespół, dlaczego nie zaproponował nowego kontraktu. Nie mam żadnych urazów – przyznał, cytowany przez championat.com.

Tomaszewski zdecydowanie o Rybusie: W kadrze nie ma dla ciebie miejsca! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Agent zawodnika mówi wprost, że Rybus nie chce kończyć kariery i nadal szukają pracodawcy, który zainteresowałby ich kierunkiem transferu. Menadżer zaznacza także, że powodem zakończenia współpracy było to, że Polak spędził tak mało czasu na boisku.

- - Piłkarz nie ma już problemów zdrowotnych, ale klub najwyraźniej poczuł się urażony tym, że grał on tak mało - mówił jego agent Roman Oreszczuk.