Takie wykształcenie ma Fernando Santos. Nie uwierzycie co robił przed zostaniem trenerem, tego nikt nie wiedział

Przemysław Ofiara: Wpuścić lwa do stada sarenek [KOMENTARZ]

Grosicki nie hamował się, żeby napisać to do Lewandowskiego. Wyciekła treść wiadomości. Jednoznaczny przekaz piłkarza

Jak dobrze znasz rodzinę Lewandowskich? Czy pamiętasz najskrytsze tajemnice z ich życia? Pytanie ósme w tym QUIZIE rozbawi was do łez!

Fernando Santos jest szkoleniowcem, który może pochwalić się wyjątkowo bogatym CV. W trakcie swojej przygody z ławką trenerską, Portugalczyk prowadził między innymi FC Porto, Benfikę Lizbona, Sporting CP, Panathinaikos Ateny, oraz drużyny narodowe Grecji, Portugalii i oczywiście Polski. Mało kto wie, że kariera utytułowanego szkoleniowca zaczęła się w niecodziennych okolicznościach, a on sam nie ma wykształcenia stricte sportowego. O przeszłości selekcjonera reprezentacji "Biało-Czerwonych" nie wie tak naprawdę nikt. Zebraliśmy fakty w tej sprawie.

Na jaw wyszła prawda na temat wykształcenia Santosa. Mało kto o tym wiedział

W trakcie swojej kariery Santos, oprócz trenowania, był także piłkarzem i występował w Estoril Praia. W trakcie gry w piłkę, zrobił on wykształcenie wyższe w zakresie studiów inżynierskich na kierunku technologia elektryczna i telekomunikacyjna na Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, dzięki któremu zyskał posadę szefa działu technicznego Hotelu Palacio w Estoril. Na swoim stanowisku pracował długo, gdyż do 1998 roku, kiedy to objął posadę szkoleniowca FC Porto.