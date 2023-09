Co się dzieje z Matty Cashem?! Są najnowsze informacje, to dlatego Fernando Santos z niego nie skorzystał

Przed meczem Polska - Wyspy Owcze kibice reprezentacji Polski, eksperci oraz dziennikarze zakładali raczej, że podopieczni Fernando Santosa pokażą klasę w spotkaniu z bardzo nisko notowanym rywalem i postarają się zmazać złe wrażenia chociażby po kompromitującym spotkaniu z Mołdawią. Rzeczywistość okazała się jednak nieco inna i pomimo tego, że Polska wygrała 2:0, nie zabrakło prześmiewczych memów po tym, jak biało-czerwoni wręcz męczyli się z Wyspami Owczymi. Dużo do życzenia pozostawiała również gra poszczególnych zawodników, a Grzegorz Krychowiak został jednym z tych, którym oberwało się najmocniej.

Brutalne podsumowanie występu Grzegorza Krychowiaka w meczu z Wyspami Owczymi. Kompletna demolka piłkarza

Po zakończeniu spotkania wielu ekspertów piłkarskich oraz dziennikarzy sportowych postanowiło skomentować to, co działo się na murawie PGE Narodowego. Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz i komentator "Canal+" w swoim vlogu nie gryzł się w język komentując grę Polaków i surowo ocenił m.in. to, co na murawie pokazał wracający do kadry Grzegorz Krychowiak. Jego zdaniem takimi występami pomocnik, który zrobił w przeszłości dużo dla kadry obecnie sam sobie szkodzi i psuje swoją legendę.

Takiego pocisku w Krychowiaka jeszcze nie było! Złapiecie się za głowę, brutalne podsumowanie pod meczu z Wyspami Owczymi

- Niezależnie od tego, co Krychowiak pokaże z Albanią ten mecz pokazał, że Krychowiak czasami ma problem, żeby dojeżdżać z Wyspami Owczymi. No ludzie! Przecież to jest kompromitacja. To już momentami jest ocieranie się o pośmiewisko (...) - wypalił do kamery Tomasz Ćwiąkała komentując występ "Krychy".

