i Autor: Cyfra Sport Piotr Zieliński, reprezentacja Polski

Czemu Polacy przegrywali?

To jest brutalna diagnoza przyczyn słabości polskiej reprezentacji. Znany szkoleniowiec rąbnął nas prosto między oczy

Piątkowym spotkaniem z Czechami w Warszawie reprezentacja Polski zakończy grupowy etap eliminacji do EURO 2024. Wiele wskazuje na to, że – niezależnie od wyniku tego starcia – bój o wyjazd do Niemiec na turniej finałowy Biało-Czerwoni będą musieli toczyć w barażach. Wszystko za sprawą paru wpadek we wcześniejszej fazie kwalifikacji.