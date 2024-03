To wyjątkowy dzień w życiu legendy: Jerzy Dudek jakiego nie znacie! Słynny bramkarz reprezentacji Polski od A do Z

A - Arsene Wenger. Menedżer Arsenalu chciał, żeby Dudek trafił do jego klubu. Jednak Feyenoord odrzucił ofertę. Francuz był wściekły podwójnie. Przelicytował go Liverpool, w którym trenerem był jego rodak Gerard Houllier.

B - Bogusław Kaczmarek. Trener Sokoła Tychy, który odmienił jego życie. Dał szansę zadebiutować w ekstraklasie, potem pomógł w transferze do Holandii.

C - Craig Bellamy. Kiedyś Dudek przyszedł na imprezę Liverpoolu w stroju Lorda Vadera z „Gwiezdnych wojen”. Na balu zgubił kask. Okazało się, że zabrał go Walijczyk, a potem wyrzucił.

D - Dudek Dance. Słynny taniec polskiego bramkarza w konkursie rzutów karnych w finale Ligi Mistrzów w 2005 r. Pomysł podsunął obrońca Jamie Carragher, aby Dudek - niczym kiedyś legendarny Bruce Grobbelaar - rozkojarzył piłkarzy Milanu. Poskutkowało, bo Liverpool wygrał w Stambule, a Polak został bohaterem.

E - Eriksson Sven Goran. Szwed jest chory na raka. Poprowadzi Liverpool w starciu z Ajaksem, w sobotnim meczu legend. Jego marzeniem była praca w klubie z Anfield Road. W spotkaniu zagra zagra Dudek, który od lat uczestniczy w meczach gwiazd z udziałem Liverpoolu.

F - Feyenoord. Przez pierwszy rok był w tym klubie rezerwowym. W kolejnych sezonach m.in. został wybrany najlepszym bramkarzem i piłkarzem ligi holenderskiej. Został też mistrzem. Postawił na niego Leo Beenhakker, z którym później spotkał się w reprezentacji Polski.

G - Golf. Pasja, która narodziła się, gdy przyjechał do Madrytu. Wyjeżdżając z Anglii znalazł na swojej posiadłości kij do golfa. W Liverpoolu mieszkał obok pola, ale wtedy nigdy tam nie zajrzał. Uważał, że to sport dla dziwnych ludzi. Teraz nie wyobraża sobie bez tego życia.

H - Honorowy Obywatel Knurowa. Urodził się w Rybniku, ale wychował się w innym śląskim mieście. Po latach wyróżniono go tym tytułem.

I - Iker Casillas. Był zmiennikiem Hiszpana, ale pozostają w świetnych relacjach. W sumie zagrał dla „Królewskich” 12 meczów, w tym dwa w lidze hiszpańskiej. Pożegnano polskiego bramkarza z honorami, gdy odchodził z Realu. Przygotowano dla niego szpaler.

J - Jose Mourinho. To dla niego polski bramkarz przedłużył umowę z Realem. Kiedyś Portugalczyk pomylił Jerzego... z jego bratem Dariuszem.

K - Kopalnia. Pochodzi z górniczej rodziny. W kopalni pracowali dziadek i ojciec. Liczył się z tym, że też będzie wykonywał ten zawód. W Technikum Górniczym dwa razy w tygodniu podczas praktyk zjeżdżał pod ziemię. Podczas gry w Concordii od 7 do 11 był konserwatorem. Kosił trawę, dbał o wygląd obiektu. Dostawał 350 zł.

L - Lewy obrońca. Na tej pozycji występował w trampkarzach. Grywał też jako rozgrywający. Wtedy też zarobił pierwsze pieniądze na piłce. Dostał 8 zł premii, co starczyło na bułkę i jogurt.

M - Muniek Staszczyk. Wokalista grupy T.Love. Dudek wychował się na utworach tej grupy. W późniejszych czasach lubił też Myslovitz.

N - Numer koszulki. W meczu Liechtenstein (2:0), który był jego pożegnaniem z kadrą, zagrał po raz 60. i taki właśnie numer miał na bluzie. Stał się wtedy najstarszym graczem w historii drużyny narodowej. Miał 40 lat i 73 dni. Po raz pierwszy do reprezentacji powołał go Antoni Piechniczek, ale zadebiutował dopiero za kadencji Janusza Wójcika. A zakończył za kadencji Waldemara Fornalika.

O - Oddział w kopalni. Chciał trafić do ekipy, która wygrywała turnieje piłkarskie. Miał pracować w kolumnie szybowej.

P - Pustynia. Wziął udział w trzydniowym biegu podczas Runmageddon Sahara. W Maroku miał do pokonania 50 km. Podczas jednego z odcinków rozpętała się burza piaskowa. To było najtrudniejsze wyzwanie, którego podjął się po karierze.

R - Role w filmach. Zdarzyły mu się m.in. epizody w takich produkcjach jak m.in. Porady na zdrady, Barwy Szczęści czy Szkoła.

S - Sokołowski Tomasz. To właśnie on jako pierwszy pokonał Dudka w ekstraklasie. Legia Warszawa wygrała 2:0 na Łazienkowskiej. Ostatnim, który strzelił mu gola w lidze był Jacek Kuranty z Siarki Tarnobrzeg.

T - Trzcianka. Przebywał tam na zgrupowaniu z Sokołem Tychy, gdy dowiedział się, że ma jechać na testy do Feyenoordu. Leciał na trasie: Gdańsk-Kopenhaga-Amsterdam. Odebrał go Włodzimierz Smolarek i zawiózł do Rotterdamu.

U - Ukrainiec. Andrij Szewczenko. W finale Ligi Mistrzów w 2005 r. w nieprawdopodobny sposób obronił jego strzał z bliska podczas dogrywki. W konkursie rzutów karnych zatrzymał decydującą jedenastkę asa Milanu.

W - Werder Brema. Do klubu Bundesligi miał się przenieść w 2005 roku, bo Rafa Benitez postawił na Pepe Reinę. Jednak podczas treningu Dudek złamał rękę w łokciu. Rękę sam sobie nastawił, czym wprawił w osłupienie lekarza.

Z - Złość. Pojawiła się, gdy trener Paweł Janas nie zabrał go na mundial w Niemczech. Od tamtej pory nie rozmawiał z byłym selekcjonerem. Wcześniej był na MŚ 2002, gdzie zagrał w dwóch meczach.

