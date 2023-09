Tomasz Hajto bezlitośnie podsumował Grzegorza Krychowiaka. Wytknął mu wszystko! Przypuścił zmasowany atak

Grzegorz Krychowiak po dłuższej przerwie wrócił do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi i Albanią. Biało-czerwoni w słabym stylu wygrali pierwsze spotkanie 2:0 po bramkach Roberta Lewandowskiego. Jednym z antybohaterów kibiców był Grzegorz Krychowiak, który zobaczył bezsensowną żółtą kartkę, a także nie popisał się kilkoma zagraniami, które stały się internetowymi viralami.

W sieci głośno było także o jego słowach o zadowoleniu z gry w pierwszej połowie (kibice wygwizdali schodzących piłkarzy), a także prowokacyjnej odpowiedzi do dziennikarza, który pytał go o reakcję na takie podejście fanów do jego osoby.

A Grzegorz Krychowiak dalej swoje. Te słowa o atmosferze w drużynie rozśmieszą kibiców, coś tu ewidentnie nie gra

Albania – Polska: Tomasz Hajto bezlitośnie podsumował Grzegorza Krychowiaka

„Krycha” tuż przed meczem Albania – Polska postanowił kolejny raz żartować z dziennikarza – tym razem Polsatu Sport. To nie spodobało się byłemu reprezentantowi, Tomaszowi Hajcie, który w programie „Cafe Futbol” ostro rozprawił się z gwiazdą kadry.

- Moim zdaniem to pycha i arogancja. Czy to jest moment, żeby żartować? Była kiedyś taka konferencja prasowa, gdzie się założyli, kto wplecie w swoje zdanie jakiś wyraz. I mieli "bekę" ze wszystkich dziennikarzy w Polsce. Dzisiaj wrzuca sobie dowcip o swojej żonie. Wydaje mi się, że to nie moment i nie czas na to. Zwłaszcza przy tym, jak prezentuje się sportowo. To jest slow motion, ale to jeszcze przyciskane na laptopie do kompletnego spowolnienia. Radzę mu, żeby sobie obejrzał to spotkanie, jak się wywraca na murawie. I szczęście, że nie dostał drugiej żółtej kartki, bo jak chciał dośrodkować, to kopnął sobie w rękę. Niech przyłoży się do tych spotkań. Przy jego poziomie, jaki prezentuje, to jego pycha i arogancja zgubi jego, a przy okazji reprezentację i awans do mistrzostw Europy – powiedział Hajto.

Czy Grzegorz Krychowiak odpowie na te słowa podczas meczu Albania – Polska w Tiranie? Początek spotkania 10 września o 20:45. Relacja na żywo ze spotkania eliminacji Euro 2024 na Sport.se.pl.

Grzegorz Krychowiak został zapytany o fatalne kiksy z meczu z Wyspami Owczymi. Zaatakował dziennikarza! Nieprzyzwoita reakcja

QUIZ. Jak dobrze znasz reprezentację Polski?! Pytanie 1 z 10 Kto jest najlepszym strzelcem w historii polskiej kadry? Andrzej Szarmach Grzegorz Lato Robert Lewandowski Włodzimierz Lubański Dalej