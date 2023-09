Grzegorz Krychowiak został zapytany o fatalne kiksy z meczu z Wyspami Owczymi. Zaatakował dziennikarza! Nieprzyzwoita reakcja

prezes PZPN poleciał do Tirany

Polscy piłkarze kontynuują walkę o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech. Biało-czerwoni mają za sobą cztery spotkania i z dorobkiem zaledwie sześciu punktów zajmują trzecie miejsce za Czechami i Albanią. Przed podopiecznymi Fernando Santosa bardzo ważny mecz z drugą z tych ekip. Wyjazdowe spotkanie w Tiranie z pewnością będzie dużym wyzwaniem dla kadry, która mierzy się z poważnymi problemami wizerunkowymi.

W sobotę odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca spotkanie Polska – Albania w Tiranie. Jeden z dziennikarzy postanowił zapytać Grzegorza Krychowiaka o memy, które pojawiały się po rywalizacji z Wyspami Owczymi.

Wszystko było związane z kiksami samego pomocnika, który po dłuższej przerwie wrócił do reprezentacji Polski. Krychowiak nie zamierzał się jednak przejmować tymi żartami i wykpił pytanie.

- Kibic odpala mecz przeciwko Wyspom Owczym i zaczyna się polowanie na czarownice, na Krychowiaka. Źle podasz piłkę, złapiesz głupią żółtą kartkę, jest to wskazane od razu w internecie… Polowanie na ciebie - jak ty to odbierasz? – brzmiało pytanie.

- Jak tego słucham, to mam wrażenie, że to pan wszystko wrzucił. Ma pan takie rozeznanie, że jestem bardzo zaskoczony. Spalił się pan niewiarygodnie! – wyśmiał to Krychowiak.

Na reakcję dziennikarza, który przyznał, że podobnych głosów w internecie na profilach kibiców było wiele Krychowiak przyznał, że nie przejmuje się tym i jako doświadczony piłkarz potrafi to zaakceptować. Czy kolejne wycinki pojawią się po Polska – Albania? Oby nie.

