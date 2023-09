Eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy miały być dla reprezentacji Polski niemalże spacerkiem, jednak rzeczywistość okazała się niezwykle brutalna dla biało-czerwonych i ich kibiców. Selekcjoner Fernando Santos ma przy tym niemały ból głowy, bo margines błędu już nie istnieje, a obraz gry Polaków chociażby w meczu z Wyspami Owczymi nie napawał optymizmem. Przed meczem Albania - Polska, fani reprezentacji Polski mogą mieć więc spore obawy tym bardziej, że słowa Tomasza Ćwiąkały brutalnie podsumowały to, co dzieje się obecnie w zespole prowadzonym przez Portugalczyka.

Brutalna opinia pod adresem reprezentacji Polski prowadzonej przez Fernando Santosa. Te słowa nie spodobają się Portugalczykowi

Dziennikarz sportowy i komentator stacji "Canal+" na gorąco po meczu był bezlitosny chociażby dla Grzegorza Krychowiaka wyciągając mu jego najsłabsze strony z ostatniego meczu. Przed spotkaniem Albania - Polska postanowił również skomentować obraz reprezentacji Polski, jaki możemy obserwować w ostatnich miesiącach i z pewnością te słowa nie spodobają się selekcjonerowi.

Ogromny cios tuż przed meczem Albania - Polska! Fernando Santos wścieknie się po tych słowach, brutalna opinia

- My nie uczymy się żadnej kultury gry tak naprawdę. Nie ma żadnego postępu ze zgrupowania na zgrupowanie. Ja cały czas mam taką nadzieję, że w którymś momencie nastąpi jakieś przesilenie i ci piłkarze dobiją już do takiego dna, że dojdą do wniosku „panowie, przecież my psujemy swój wizerunek, swój dorobek. Za chwilkę będą postrzegać nas jak nieudaczników”. - stwierdził w swoim ostatnim vlogu na YouTube Tomasz Ćwiąkała bezlitośnie podsumowując kadrę Fernando Santosa.

Sonda Czy Fernando Santos nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie