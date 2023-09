Od czasu rozpoczęcia pracy przy reprezentacji Polski, Fernando Santos nie ma łatwego życia. Portugalski szkoleniowiec musi zmagać się z wieloma krytycznymi głosami po tym, jak prowadzeni przez niego biało-czerwoni grają poniżej oczekiwań, co wywołało także mocny komentarz Jana Tomaszewskiego. Nie inaczej było po spotkaniu z Wyspami Owczymi, które chociaż Polska wygrała 2:0, to gra naszej kadry pozostawiała wiele do życzenia, za co oberwało się okrutnie chociażby Grzegorzowi Krychowiakowi. Jeszcze przed meczem z Albanią selekcjonera czeka ważna rozmowa.

Fernando Santos odbędzie pilną rozmowę z prezesem PZPN! Cezary Kulesza się z tym nie krył

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza niecałą dobę po meczu z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym był gościem audycji "RMF FM", gdzie musiał zmierzyć się z masą pytań po niełatwym meczu. Kilka z nich dotyczyło Fernando Santosa i jak się okazuje, jeszcze w piątkowy wieczór ma spotkań się on z Cezarym Kuleszą na specjalną rozmowę.

Cezary Kulesza się wygadał! Fernando Santosa czeka poważna rozmowa, jasne stanowisko prezesa PZPN

- Nie ma zgrzytów między mną a trenerem Santosem (...) Jestem umówiony dziś na rozmowę z trenerem - wyznał na antenie rozgłośni prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ujawniając, że selekcjonera czeka jeszcze ważna i z pewnością niełatwa rozmowa przed meczem z Albanią, który może pokrzyżować plany biało-czerwonych związanych z awansem na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Sonda Czy Fernando Santos nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie