Menedżer Lewandowskiego nie wytrzymał! PZPN rozpuszcza paskudne plotki na temat kapitana? Afera kolacyjna z mundialu

Reprezentacja Polski i Polski Związek Piłki Nożnej nie mają za sobą najlepszej passy. Wokół drużyny narodowej atmosfera jest tragiczna. Biało-czerwoni przegrali niedawno z Mołdawią, a w ostatnim meczu na Stadionie Narodowym męczyli się z Wyspami Owczymi. Po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego udało się triumfować i awansować na trzecie miejsce w grupie, ale niesmak pozostał.

Podopieczni Fernando Santosa grali bez jakiegokolwiek pomysłu i strzelili dwa gole dopiero w samej końcówce spotkania, w tym jednego z rzutu karnego. Tuż przed meczem Polska – Albania w polskich mediach pojawiły się kolejne plotki wokół drużyny narodowej. Tym razem dotyczyły Roberta Lewandowskiego.

Dziennikarz „Przeglądu Sportowego” Piotr Wołosik poinformował w swoim artykule, że w środowisku krąży plotka dotycząca „afery kolacyjnej” na mistrzostwach świata w Katarze.

- Usłyszałem plotkę. Albo i nie plotkę. Mundial w Katarze. Dzień po meczu z Meksykiem. Robert Lewandowski zaprasza reprezentantów Polski na kolację w słynnej restauracji Nusr-et. Jego PR-owcy przekonują, że kapitan robi atmosferę, w końcu zaprosił zespół na steki solone przez tego sławnego czy też niesławnego Salt Bae. Pojawiły się zdjęcia, atmosfera przednia, narracja poszła w świat, a na koniec przyszła faktura na PZPN. Chyba trochę brak klasy, prawda? – napisał.

Na odpowiedź nie trzeba było czekać zbyt długo. Ostro do sprawy odniósł się Tomasz Zawiślak, bliski przyjaciel i menedżer Roberta Lewandowskiego.

- Ja też słyszałem plotkę, albo i nie plotkę, że PZPN rozpowszechnia takie bzdury, aby uderzyć w Roberta i to w przed dzień najważniejszego meczu eliminacji. Co za przypadek. Jak to z plotkami bywa, często niewiele mają one wspólnego z prawdą. Fakty są takie, że za kolację zapłacił prywatnie Robert, który żadnego zwrotu od PZPN nigdy nie oczekiwał i nie dostał. Insynuowanie, że Robert wystawił za to fakturę dla PZPN jest kłamstwem – powiedział na łamach Meczyki.pl.