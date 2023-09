Przyłapaliśmy Cezarego Kuleszę na lotnisku. PZPN podjął ważną decyzję, wszystko widać jak na dłoni

Cezary Kulesza od początku swojej kadencji jako prezes PZPN nie miał łatwo. Już po paru miesiącach musiał poradzić sobie m.in. z ucieczką Paulo Sousy i wydawało się, że zatrudnienie Czesława Michniewicza, choć wątpliwe PR-owo, sportowo się obroniło. Później jednak na prezesa polskiego związku spadały kolejne problemy – afera premiowa, słaba gra drużyny pod wodzą Fernando Santosa, afera z Mirosławem Stasiakiem. Wizerunek PZPN oraz kadry jest mocno nadszarpnięty, a ostatnia rozmowa Cezarego Kuleszy w radiu RMF FM niewiele zdołała pomóc, bo chwilowo więcej mówi się o obecności alkoholu na wyjazdach, niż o stanie polskiej piłki. Kadrowicze oraz przedstawiciele PZPN udali się już do Tirany, choć... nie polecieli razem.

Cezary Kulesza przyłapany na lotnisku przed lotem do Albanii

O ile zatrudnienie Czesława Michniewicza spłaciło się Cezaremu Kuleszy sportowo, tak sięgnięcie po Fernanso Santosa, choć wydawało się zdecydowanie lepszym ruchem, póki co jest opłakane w skutkach. Portugalski szkoleniowiec nie potrafi wykrzesać z reprezentantów Polski ich najlepszego oblicza i przez to fani muszą drżeć o wynik w Tiranie.

Wielu zastanawia się, czy ewentualna porażka z Albanią nie wyczerpie cierpliwości Cezarego Kuleszy i ten nie zdecyduje się na zwolnienie sowicie opłacanego szkoleniowca. Prezes PZPN będzie osobiści zerkał na to, jak wygląda gra polskiego zespołu w meczu z Albanią, bowiem udał się on z kadrą do Tirany. Co ciekawe jednak, delegacja PZPN udała się na mecz... innym samolotem niż piłkarze. Potwierdzają to zdjęcia z lotniska – gdy Kulesza szykował się do odlotu, próżno było tam szukać piłkarzy naszej kadry. Czy to pomoże w jakiś sposób Biało-Czerwonym? Przekonamy się już w jutro, 10 września, gdy zagrają oni przeciwko Albanii.