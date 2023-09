A Grzegorz Krychowiak dalej swoje. Te słowa o atmosferze w drużynie rozśmieszą kibiców, coś tu ewidentnie nie gra

- Nie mam wrażenia, że w reprezentacji jest zła atmosfera. Wręcz przeciwnie. Atmosfera jest bardzo dobra, wiemy, po co tutaj przyjeżdżamy. Zdajemy sobie sprawę, że wokół reprezentacji wiele rzeczy się dzieje, ale my na to nie mamy wpływu. Każdy zawodnik może mediom powiedzieć co chce. Jeśli chcę powiedzieć coś trenerowi, to robię to. Skupiamy się na piłce nożnej, każdy z nas chce pojechać na euro. Będziemy robić wszystko, żeby to zrealizować – podkreślał Krychowiak.

Albania - Polska. Mecz eliminacji Euro 2024 już w niedzielę o 20:45

99-krotny reprezentant Polski wrócił do drużyny narodowej po 9-miesięcznej przerwie. Teraz ma być znów jednym z liderów kadry.

- Mam 33 lata i dla mnie najważniejsze zdanie to trener. Każdy ma prawo do oceny, krytyki, pochwał, to jest częścią piłki nożnej. Żarty ze mnie moą śmieszyć, a ja muszę to zaakceptować. Atmosfera i morale są bardzo dobre. Wiemy, po co tutaj jesteśmy. Gramy z bardzo wymagającym przeciwnikiem, który gra przed własną publicznością. Zrobimy wszystko, żeby to spotkanie było zwycięskie – kończy Krychowiak.

Ogromny cios tuż przed meczem Albania - Polska! Fernando Santos wścieknie się po tych słowach, brutalna opinia

TOMASZEWSKI ZOBACZYŁ KONFERENCJĘ KADRY I ZŁAPAŁ SIĘ ZA GŁOWĘ. "BOŻE, DO CZEGO TO DOSZŁO?!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.