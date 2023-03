Tomasz Kłos o debiucie nowego selekcjonera. Na taki styl kadry liczy w meczu z Czechami

Jerzy Dudek o problemach w obronie i znakach zapytania. Tak trzeba podejść do meczu z Czechami

Ważna jest chemia między szkoleniowcem a drużyną

Kłos liczy na wygraną Polaków z Czechami, ale spodziewa się trudnego spotkania w Pradze. - Zawodnicy będą chcieli pokazać trenerowi, że może na nich liczyć - powiedział Kłos w rozmowie z naszym portalem. - Wiadomo, że ten pierwszy kontakt jest bardzo istotny. Ważna jest chemia między szkoleniowcem a drużyną, która zagra w nowym ustawieniu. Z Czechami zapowiada się ciężki mecz, ale jesteśmy w stanie go wygrać. Musimy walczyć o trzy punkty. Później gramy z Albanią, którą znamy z poprzednich eliminacji. To zespół z którym trzeba nastawić się na walkę od pierwszej do ostatniej minuty. Trzeba mieć na nich pomysł – przestrzega.

Oczekuje pomysłu od trenera Santosa

Kłos chciałby, aby reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera zaprezentowała w eliminacjach EURO 2024 ofensywny futbol. - Mam nadzieję, że pomysł trenera Santosa na grę naszej kadry będzie bardziej ofensywny – wyjawia. - Wydaje mi się, że tęskniliśmy za taką piłką jak za kadencji trenera Adama Nawałki w 2016 roku. Chcielibyśmy zobaczyć drużynę narodową, która atakuje, a co za tym idzie, stwarza sytuacje i strzela gole - dodaje Kłos.

