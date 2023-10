Ukochana 23-letniego reprezentanta Polski swoimi zdjęciami podgrzewa atmosferę. Serce od razu bije szybciej, Anna Lewandowska może czuć się zagrożona?

Michał Probierz swoimi pierwszymi powołaniami zaskoczył wielu kibiców, ale jeszcze w ostatnich godzinach przed zgrupowaniem musiał dokonać kilku zmian. Wszystko w związku z kontuzją Tymoteusza Puchacza i problemami Bartłomieja Drągowskiego, których zastąpili Bartłomiej Wdowik i Marcin Bułka. Obecność tego pierwszego to prawdziwa niespodzianka - w końcu jest to jego debiutanckie powołanie, na które zapracował udanymi występami w Jagiellonii Białystok. 23-latek jest jednym z motorów napędowych "Jagi" i otrzymał szansę od Probierza, co najmocniej ucieszyło jego najbliższych. W tym gronie jest partnerka piłkarza, Oliwia Kazimierczyk, która bardzo wspiera ukochanego, ale sama także przykuwa wzrok.

Ukochana 23-letniego Wdowika podgrzewa atmosferę. Oliwia Kazimierczyk zagrozi Lewandowskiej?

Nie jest nowością, że partnerki polskich piłkarzy chętnie działają w mediach społecznościowych i ukochana Wdowika nie jest wyjątkiem. Po awaryjnym powołaniu dla piłkarza Jagiellonii wyraziła radość za pośrednictwem Instastories, gdzie przy okazji doceniła jego obecność w najlepszej jedenastce ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sama Oliwia jest pasjonatką sportu, co łączy ją m.in. z Anną Lewandowską, najpopularniejszą z polskich WAGs. Kazimierczyk dopiero dołączyła do tego grona, ale z pewnością odnalazłaby wspólny język z 35-latką.

Partnerka Wdowika jest właścicielką studia treningu EMS. Ćwiczenia są jej żywiołem, podobnie jak podróże. Widać to na jej Instagramie, który jest obserwowany przez blisko 1,5 tysiąca użytkowników. Nie mamy wątpliwości, że udane występy jej ukochanego wpłynęłyby na wzrost tej liczby. Zdjęcia Oliwii potrafią podgrzać atmosferę i z pewnością ma ona zadatki na miss kadry. W czwartek (12 października) okaże się, czy Wdowik otrzyma szansę z Wyspami Owczymi, a w niedzielę (15 października) z Mołdawią.