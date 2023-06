Ukochana Milika w staniku w miejscu publicznym! Co za gorąca poza, Arkadiusz nie ukrywał uśmiechu

YouTuber poszedł do restauracji Lewandowskiego i zamówił rosół. Cena powala, drożej się nie dało

Arkadiusz Milik, wraz z ukochaną - Agatą Sieramską, przebywa obecnie na odpoczynku letnim po ciężkim i pełnym wyzwań sezonie 2022/2023. Po występach w Juventusie Turyn i w reprezentacji Polski, zawodnik postanowił udać się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Miami. Na jednym z najnowszych zdjęć opublikowanych na mediach społecznościowych widzimy ukochaną napastnika polskiej kadry w wyjątkowo odważnym stroju - Sieramska wyszła w staniku do miejsca publicznego, a sam piłkarz nie mógł przy tym ukryć uśmiechu.

Arkadiusz Milik oczarowany wdziękami ukochanej. Gorące zdjęcie Agaty Sieramskiej dostało się do internetu

Nie da się ukryć, że Agata Sieramska bardzo chętnie pokazuje swoje wdzięki za pomocą mediów społecznościowych i już niejednokrotnie powalała nas swoimi urokami. Dzięki swojej twórczości, może ona liczyć na duże grono fanów, którzy bardzo chętnie ją śledzą i obsypują komplementami. Tym razem, gwiazda pokazała się u boku Arkadiusza Milika w wyjatkowo odważnym, lekkim odzieniu, które wyeksponowało jej piersi i świetną figurę. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Agaty Sieramskiej, przejdź do galerii umieszczonej w tekście.