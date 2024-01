Wiadomo do kiedy Kamil Grabara pozostanie w Kopenhadze. Już wszystko jasne, oficjalny komunikat

Co za pokaz mocy Fenerbahce!

We wrześniu ubiegłego roku VfL Wolfsburg poinformował o kupnie Grabary z FC Kopenhaga. Polak będzie kosztował Niemców 13,5 mln euro. W umowie była możliwość aktywowania klauzuli przez klub z Wolfsburga i ściągniecia polskiego bramkarza już w styczniu. Do tego jednak nie dojdzie. Dzisiaj FC Kopenhaga poinformowała, że klauzula wygasła. Jednokrotny reprezentant Polski pozostanie w Kopenhadze i pomoże drużynie w walce o mistrzostwo Danii, i co równie ważne, w fazie pucharowej Ligo Mistrzów.

FC Kopenhaga w 1/8 finału zmierzy się z obrońcą trofeum, Manchesterem City. Pierwszy mecz w Kopenhadze odbędzie się 13 lutego. Polak w dużym stopniu przyczynił się do awansu swojej drużyny do fazy pucharowej LM. W grupie zespół ze stolicy Dani okazał się lepszy od Galatasaray i Manchesteru Utd. . W lidze duńskiej drużyna Polaka zajmuje 3 miejsce mając trzy punkt straty do lidera, Midtjylland, ale ma wciąż e szansę na obronę trofeum. Grabara z FC Kopenhaga już dwukrotnie był mistrzem Danii, a raz zdobył puchar tego kraju.

