Wielka zmiana w życiu Piotra Zielińskiego. Starał się o to od lat, nareszcie się udało

Piotr Zieliński to jedna z ważniejszych postaci w reprezentacji Polski. Gwiazda SSC Napoli jest jednym z najlepiej wyszkolonych technicznie piłkarzy w Polsce i często widać to na boisku, gdzie swobodnie czuje się z piłką. Wielu kibiców nie jest do końca zadowolonych z gry Zielińskiego w kadrze, a to ze względu na to, że zdecydowanie bardziej błyszczy on w klubie, niż w reprezentacji. Teraz 29-latek znów będzie obserwowany przez wszystkich, bowiem bez Roberta Lewandowskiego to on będzie najmocniejszych punktem polskiej formacji ofensywnej. Co ciekawe jednak, w ostatnich dniach doszło do wielkiej zmiany w życiu prywatnym polskiego pomocnika.

Piotr Zieliński dopiął swego i ma... nowe obywatelstwo

Zieliński od ponad 10 lat gra we Włoszech. Już w 2011 roku, jako 17-latek, trafił do młodzieżowego zespołu Udinese. Później grał w seniorskim zespole tego klubu, Empoli, a 7 lat temu trafił do Napoli i tam pozostaje do dziś, choć wciąż nie wiadomo, czy przedłuży swój wygasający w czerwcu 2024 roku kontrakt.

Po tylu latach przebywania we Włoszech Piotr Zieliński postanowił dokonać wielkiej zmiany. Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał, że w piątek, 6 października, odbyła się specjalna ceremonia nadania Zielińskiemu... włoskiego obywatelstwa! Pierwsze starania w tym kierunku 29-latek robił już w 2021 roku, a teraz udało się dopiąć wszystkie formalności.

Aby Piotr Zieliński mógł pochwalić się nie tylko polskim, ale też włoskim obywatelstwem, musiał spełnić pewne warunki. Najważniejszym z nich było mieszkanie na terenie Włoch przez 10 lat, co jak wspomnieliśmy, zostało spełnione już dwa lata temu. Zieliński musiał także zdać egzamin z języka włoskiego, lecz po tylu latach to także najpewniej nie było problemem.

