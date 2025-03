Do tańca i do różańca

Bez Zielińskiego z Litwą i Maltą?!

Chodzi o Piotra Zielińskiego, kapitana Biało-czerwonych pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Piłkarz Interu Mediolan wszedł na boisko w 70. min meczu ligowego z Monzą za Henrika Mchitarjana, a już minutę później upadł na murawę bez kontaktu z rywalem, i to oznaczało koniec meczu dla reprezentanta Polski. - Nie jesteśmy w dobrych nastrojach – skomentował krótko po meczu stan polskiego piłkarza trener Simone Inzaghi. Więcej informacji na temat zdrowia pomocnika, przekazał dzisiaj dziennikarz Łukasz Wiśniowski na kanale Meczyki.

- Niestety, zabraknie go na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. W poniedziałek Zieliński przejdzie rezonans magnetyczny, który ma dać pełny obraz jego stanu zdrowia. Jednak już teraz wiadomo, że jego udział w zgrupowaniu jest wykluczony – powiedział Wiśniowski. To bardzo zła wiadomość dla selekcjonera Probierza, dla którego Zieliński stanowi kluczowe ogniwo w reprezentacji. Zgrupowanie kadry ma zacząć się 17 marca, a cztery dni później Polaków czeka pierwszy mecz eliminacyjny przeciwko Litwie.

Problemy Lewandowskiego

Z kolei wczoraj wieczorem napłynęły niedobre informacje, dotyczące Roberta Lewandowskiego, choć w tym wypadku nie będzie raczej zagrożenia jego udziału w zgrupowaniu i meczach kadry. „Lewy” nie znalazł się wczoraj w kadrze Barcelony na mecz ligowy z Osasuną Pampeluna, który i tak nie doszedł do skutku z powodu śmierci lekarza Barcelony. Według hiszpańskich mediów powodem absencji „Lewego” miało być zmęczenie i „dyskomfort fizyczny”. Miał on opuścić hotel w którym piłkarze „Barcy” mieszkali przed meczem, i udać się do domu. O stanie zdrowa kapitana reprezentacji przekonamy się zapewne już we wtorek, gdy „Duma Katalonii” zmierzy się w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona.

Lewandowski, fuera de la convocatoria. Ha ido al hotel esta mañana y se ha marchado a casa porque acumulaba mucho cansancio y tenía alguna molestia física. Flick hoy le da descanso total y le ahorra estar en Montjuic. Le quiere a tope para el martes. @carrusel— Adrià Albets (@AdriaAlbets) March 8, 2025