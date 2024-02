i Autor: Cyfrasport Wojciech Szczęsny

Wypalił!

Wojciech Szczęsny dostał pytanie o reprezentację Polski i się zaczęło. Walnął z grubej rury w swoim stylu

Grzegorz Kuś

Wojciech Szczęsny od lat jest jednym z liderów reprezentacji Polski. Obecnie jest też w niej jednym z najbardziej doświadczonych graczy, jednak nie jest tajemnicą, że jego kariera powoli zbliża się do końca. Powstaje pytanie - co dalej? We Włoszech postanowiono spytać naszego bramkarza o przyszłość reprezentacji... i się zaczęło. Szczęsny wypalił w swoim stylu!