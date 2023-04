i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Namaścił następce?

Wojciech Szczęsny zdecydował się na kategoryczną opinię. To on zastąpi go w kadrze? Padło jedno nazwisko

dko 17:25

Wojciech Szczęsny od wielu lat jest numerem jeden w polskiej bramce i obecnie trudno wyobrazić sobie kadrę bez niego. Golkiper zapowiedział jednak już, że mistrzostwa świata w Katarze były jego ostatnim mundialem i pomału będzie żegnał się z reprezentacją. W jednym z ostatnich wywiadów potwierdził swoje słowa, a jednocześnie wskazał na zawodnika, który może zastąpić go w kadrze.