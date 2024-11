i Autor: CyfraSport Jan Furtok

tak go żegnają

GKS Katowice żegna Jana Furtoka. Poruszające słowa po śmierci legendarnego piłkarza

Jan Furtok, który przez ostatnie lata zmagał się z chorobą Alzheimera zmarł we wtorek 26 listopada, pogrążając w smutku i żałobie nie tylko swoich najbliższych, ale również oddanych kibiców piłki nożnej w całym kraju. GKS Katowice, którego Furtok był niepodważalną legendą poinformował o śmierci byłego piłkarza i trenera z krótkim i poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, od razu nazywając go największą legendą. Do kondolencji dołączyły się inne polskie kluby.