Aż się przeżegnaliśmy, kiedy wyszła na jaw cała prawda o ciele Roberta Lewandowskiego! To zdjęcie mówi wszystko

Ciężka praca to jedna z pierwszych rzeczy, jakie przychodzą do głowy po usłyszeniu nazwiska Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski przez lata swojej kariery potwierdzał, że odpowiednie nastawienie oraz przygotowanie do pracy może przynieść olbrzymie korzyści i pomóc we wspinaczce na sam szczyt. Nic więc dziwnego, że ogromną część czasu Robert Lewandowski spędza na siłowni i treningach, dzięki czemu pochwalić się fenomenalną sylwetką i niezwykle zadbanym oraz umięśnionym ciałem. Kiedy jednak "Lewy" postanowił pokazać, jak naprawdę wygląda jego ciało, aż przeszły nam ciarki po plecach.

Tak naprawdę wygląda ciało Roberta Lewandowskiego! Aż się przeżegnaliśmy po zobaczeniu tego zdjęcia

Wielu zdecydowanie młodszych mężczyzn od Roberta Lewandowskiego może jedynie śnić o tym, aby w wieku 34 lat móc się pochwalić takim ciałem. Kapitan reprezentacji Polski w pocie czoła stara się, aby upływające lata nie pogarszały jego ciała oraz kondycji fizycznej. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda umięśnione ciało Roberta Lewandowskiego. Gwiazdor Barcelony postanowił więc pokazać się nie tylko bez koszulki, ale również podczas treningu, kiedy jego mięśnie są napięte. I ten widok przyprawia o ciarki. Zobaczcie, jak naprawdę wygląda ciało Roberta Lewandowskiego, klikając w galerię zdjęć poniżej!