LaLiga

Barcelona wybrała następcę Lewandowskiego. Zachwyca się nim cała Europa, liczby powalają

Choć wszyscy w Barcelonie są zachwyceni Robertem Lewandowskim, to w niedalekiej przyszłości warto byłoby mieć jego młodszą wersję do dyspozycji. I Katalończycy znaleźli takiego człowieka. Viktor Gyokeres to teraz najbardziej rozchwytywany napastnik w Europie. Dziennik "Sport" informuje, że sprowadzenie Szweda to plan wicemistrzów Hiszpanii.