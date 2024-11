Uśmiechnięty Piotr Zieliński nie mógł zareagować inaczej. Reprezentant Polski wprost o podejściu trenera, nie ma co do tego wątpliwości

Wszystko zaczęło się trzynaście lat temu z niewielkim haczykiem. Pierwszym pokonanym przez Polaka bramkarzem na championsleague’owych boiskach był Argentyńczyk Fabio Costanzo. W reprezentacji swej ojczyzny zagrał tylko raz, za to był mistrzem aż czterech krajów: Argentyny, Chile, Szwajcarii i Grecji. I właśnie w barwach Olympiakosu skapitulował po strzale „Lewego”, któremu przy tej bramce asystował późniejszy mistrz świata (i autor złotego gola w finale mundialu), Mario Götze!

Wcześniej Polakowi nie uznano – z powodu ofsajdu – bramki zdobytej z podania (a właściwie strzału, bo Lewandowski tylko zmienił tor lotu piłki) Shinji Kagawy. Borussia, której barwy reprezentował wówczas Polak, przegrała jednak w Pireusie 1:3!

Zupełnie nieREALny wyczyn Lewandowskiego

To w barwach BVB „Lewy” zanotował jednak najbardziej spektakularny występ. W kwietniu 2013 roku na Signal Iduna Park cztery razy pokonał Diego Lopeza, stojącego między słupkami bramki Realu Madryt! Trzy z tych goli – zaliczając klasycznego hat-tricka – zdobył po przerwie, ledwie w 17 minut! W rewanżu na Santiago Bernabeu gospodarze nie zdołali odrobić strat (2:0) i to Borussia pojechała na wielki finał LM na Wembley.

W Londynie lepszy okazał się Bayern (2:1), który już wtedy miał na celowniku polskiego snajpera. Spędził on jeszcze jeden sezon w Dortmundzie, znów trafiał w pucharach i ostatecznie swój dorobek w Champions League w koszulce BVB zamknął 17 golami w 28 meczach. A potem zaczęła się era Bawarczyków…

Lewandowski, czyli kosmita z Monachium

… absolutnie kosmiczna dla Polaka. W 78 grach LM strzelił dla nich 69 goli (średnio 0,88 na jedno spotkanie!), a wisienką na torcie był sezon 2019/20. Monachijczycy sięgnęli po triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych świata, a Polak – zdobywając 15 bramek – po koronę króla strzelców.

To właśnie w tamtym sezonie powtórzył osiągnięcie z meczu z Realem. Tym razem ofiarą stała się Crvena Zvezda, którą w Belgradzie nasz snajper również „skaleczył” czterokrotnie. I to w ciągu… czternastu minut drugiej połowy. Było to równo pięć lat temu, 26 listopada 2019. Czy to dobry omen przed dzisiejszym meczem z Brestem?

Warto odnotować, że w tamtej edycji – pamiętnej, bo COVID-owej, z turniejem finałowym zamiast dwumeczów etapu play-offów – Polak zagrał w 10 z 11 gier Bayernu. I strzelał bramki w dziewięciu z nich! W koszulce monachijczyków uzbierał jeszcze trzy hat-tricki: we wrześniu 2015 z Dinamem Zagrzeb (5:0, potrzebował 33 minut), w listopadzie 2021 z Benficą (5:2, 58 minut) i w marcu 2022 z FC Salzburg (7:1, trzy trafienie w 11 minut!). Kosmita!

Lewandowski rozpędza się ku setce z Barceloną

Championsleague’owe gry w barwach Barcelony też zaczął kosmicznie – od hat-tricka we wrześniu 2022 z Viktorią Pilzno (5:1, zabrało mu to 33 minuty). Potem jednak bywało nieco – jak na niego! - „skromniej”. I dopiero ten sezon – pięć goli w czterech dotychczasowych grach – pokazał, że „Lewy” wciąż może być wielki w tych rozgrywkach. Na razie dla „Blaugrany” zdobył w LM trzynaście goli.

Dziś może okazać się, że to wcale nie jest „pechowa trzynastka”, dopełniająca liczbę 99 figurującą przy jego nazwisku w Lidze Mistrzów. Wiele wskazuje na to, że do „setki” Polak być może dojedzie właśnie dziś. - Robert strzeli nie tylko gola numer 100, ale i 101 – prorokuje Joachim Marx, mistrz olimpijski z 1972 roku, od dekad mieszkający we Francji i śledzący tamtejszy futbol. Czy będzie mieć rację?

Dodajmy jeszcze – sumując opisane wyżej osiągnięcia – że Lewandowski w Lidze Mistrzów w 124 spotkaniach trafiał do siatki 36 klubów z 17 krajów. Siedmiokrotnie kapitulowali po jego strzałach bramkarze Benfiki Lizbona i wspomnianej już Crvenej Zvezdy; sześć goli zaaplikował „Królewskim” z Madrytu oraz ekipie z Salzburga.

No i warto pamiętać, że przed nim na liście najlepszych snajperów Ligi Mistrzów są Cristiano Ronaldo (140 goli) i Leo Messi (129 trafień). Ten duet trudno będzie Polakowi dogonić. Obaj zresztą na dotarcie do setki potrzebowali mniej czasu. Portugalczykowi zabrało to dziesięć lat, Argentyńczykowi – nieco ponad dwanaście. W niczym to jednak nie umniejsza osiągnięć kapitana Biało-Czerwonych.

Początek meczu Barcelona – Brest w ramach 5. kolejki Champions League we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w Canal+Extra 1.