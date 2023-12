i Autor: Cyfrasport Robert Lewandowski i Jakub Kwiatkowski

niesłychane

Wychodzą na jaw kolejne fakty o zwolnieniu Kwiatkowskiego! To nie Kulesza przekazał mu tę decyzję, szokujące kulisy

We wtorek, 5 grudnia, w PZPN nastąpiło kolejne trzęsienie ziemi. Pełniący od lat funkcję rzecznika PZPN, a później także team menedżera Jakub Kwiatkowski, został pożegnany przez związek. Jest to o tyle zastanawiające, że miał on duże doświadczenie na wymienionych stanowiskach i był ceniony za swój profesjonalizm, miał też dobry kontakt z piłkarzami. Kolejne fakty na temat jego odejścia sprawiają, że wszystko wygląda jeszcze bardziej sensacyjnie.