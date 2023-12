Stanowcza reakcja polskiego piłkarza po decyzji PZPN. Tak zwrócił się do Kwiatkowskiego. Emocje aż buzowały

Słowa Adama Nawałki dają do myślenia. Były selekcjoner wskazał przyczyny porażki w eliminacjach EURO 2024, powiedział to wprost

Jakub Kwiatkowski jest doskonale rozpoznawalną postacią w polskiej piłce, gdyż przy kadrze pracował niezmiennie od 10 lat. W swojej karierze współpracował z kilkoma selekcjonerami, był na najważniejszych turniejach oraz musiał reagować na wiele kontrowersyjnych tematów, które powstawały przy kadrze. Choć kibice często go krytykowali, dziennikarze chwalili sobie współpracę z Kwiatkowskim, co widać przede wszystkim teraz. Decyzja o odsunięciu rzecznika prasowego od kadry odbiła się szerokim echem i wielu żurnalistów podkreśliło, że to kolejne fatalne posunięcie PZPN.

Cash zwrócił się do Kwiatkowskiego. Emocjonalny wpis

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal Meczyki.pl, a po wypłynięciu tych nieco szokujących wieści, w mediach społecznościowych ruszyła prawdziwa fala negatywnych komentarzy pod adresem PZPN. Na kilka słów zdecydował się również Matty Cash. Piłkarz Aston Villi w pięknych słowach podziękował Kwiatkowskiemu i zaznaczył, że gdyby nie on, Casha nie byłoby w kadrze.

- Gdyby nie Ty, przyjacielu, nie miałbym możliwości gry w tej reprezentacji. Co za dobry człowiek. Będzie nam Ciebie brakowało, przyjacielu - czytamy we wpisie reprezentanta Polski na platformie X. Do słów Cash dołączył również wspólne zdjęcie z Kwiatkowski, które wykonane zostało po meczu ze Szwecją i awansie na mundial w Katarze.

Gdyby nie Ty, przyjacielu, nie miałbym możliwości gry w tej reprezentacji. Co za dobry człowiek. Będzie nam Ciebie brakowało, przyjacielu ♥️ 🇵🇱 pic.twitter.com/SxZoaLumG6— Matty Cash (@mattycash622) December 5, 2023