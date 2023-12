Zaprosili Stasiaka na mecz z Mołdawią, teraz mają potężne kłopoty. Sponsor PZPN na skraju upadku

Ostatni rok był niezwykle ciężki dla PZPN pod względem wyników pierwszej reprezentacji, ale też pod względem wizerunkowym. I gdyby tylko o same wyniki chodziło, to nie byłoby aż tak źle, ale sam związek swoimi działaniami nie raz zdenerwował polskich kibiców czy nawet... swoich sponsorów! Tak było w momencie, gdy okazało się, że w polskiej delegacji na mecz z Mołdawią znalazł się Mirosław Stasiak, skazany za korupcję działacz. PZPN nie chciał komentować sprawy, a gdy to zrobił, to wpędził się w jeszcze większe kłopoty – Cezary Kulesza przekazał, że była to osoba zaproszona przez jednego ze sponsorów, ale nie może wyjawić, którego. To rozpętało prawdziwą burzę.

Firma, która za prosiła Stasiaka na mecz reprezentacji, upada

PZPN tą wiadomością zrzucił odpowiedzialność na sponsorów. Jako że nie podał, która firma zaprosiła Stasiaka, to kolejne firmy musiały same publikować oświadczenia, że nie mają nic wspólnego ze skazanym za korupcję działaczem. Przy okazji też mocno uderzały w PZPN za takie załatwienie sprawy, a niektóre z nich nawet wycofały się ze współpracy ze związkiem!

Ostatecznie pożar udało się ugasić, gdy firma Inszury.pl „przyznała” się do zaproszenia Mirosława Stasiaka. Co ciekawe, portal cashless.pl podaje właśnie, że wspomniana firma jest na skraju upadku. Nie działa zarówno strona internetowa firmy, jak i telefoniczna obsługa klienta. Jedno ze źródeł portalu cashless.pl przekazało, że firma może zakończyć działalność z końcem tego roku. Inszury.pl jest porównywarką ubezpieczeń, która wystartowała w kwietniu tego roku, jednak od początku nie radziła sobie najlepiej, a wpadka ze Stasiakiem tylko pogorszyła sytuację.

Jan Tomaszewski grzmi na reprezentację