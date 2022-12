Zdjęcie Grzegorza Krychowiaka wywołało spore poruszenie. To zrobił tuż po mundialu, wystarczyło jedno słowo

Ostatnie tygodnie dla piłkarzy występujących na mistrzostwach świata były wyczerpujące. W zasadzie z marszu musieli zacząć walkę na największym turnieju i nie mieli chwili na odpoczynek. Co prawda nie tyczyło się to m.in. Grzegorza Krychowiak, który sezon w swoim klubie skończył dużo wcześniej od pozostałych zawodników i do mundialu przygotowywał się w ekipie Legii Warszawa.

Krychowiak poruszył fanów. Wystarczyło jedno zdjęcie

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata w Katarze zagrała cztery mecze. Po rywalizacji z Francją w 1/8 finału wielu piłkarzy mogło wybrać się na wakacje. Tak uczynili m.in. Robert Lewandowski, który wraz z rodziną wypoczywa na Malediwach, czy Arkadiusz Milik, który korzysta z wolnych chwil wraz z ukochaną. Czasu na dłuższy odpoczynek nie miał natomiast Grzegorz Krychowiak. Pokazuje to najnowsze zdjęcie, jakie opublikowane zostało przez piłkarza w mediach społecznościowych. Fotografia przedstawia zawodnika podczas treningu, a do zdjęcia Krychowiak dodał opis "work", a więc "praca". Wychodzi więc na to, że pomocnik nie miał czasu na odpoczynek i już wrócił do ciężkiej pracy w klubie z Arabii Saudyjskiej. Wielu fanów tego zespołu napisało sporo przychylnych komentarzy pod adresem Krychowiaka, a zgoła odmienne wpisy pojawiały się ze strony polskich kibiców, którzy nieustannie krytykują reprezentanta Polski.

