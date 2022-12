i Autor: Cyfra Sport Reprezentacja Polski

Myślano o nim jako o następcy Nawałki!

Niespodziewany następca Michniewicza? Głośne nazwisko puka do polskiej kadry, mógł objąć drużynę już lata temu!

Reprezentacja Polski dostanie następcę Czesława Michniewicza? Mimo że obecny selekcjoner kadry narodowej nie pożegnał się z kadrą, to wiele wskazuje na to, że ten scenariusz się urzeczywistni. Okazuje się, że pojawił się chętny na objęcie drużyny "Biało-Czerwonych" z dość głośnym nazwiskiem. Co ciekawe, ten trener mógł zostać zatrudniony w Polsce wiele lat temu, gdyż był postrzegany jako następca Adama Nawałki!