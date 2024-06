Znienawidzony w Polsce, za granicą dostaje kolejną pracę. Paulo Sousa zrobił skok na kasę

Shabab Al-Ahli to ośmiokrotny mistrz kraju. Jego umowa, tak można rozumieć, będzie obowiązywać przez sezon 2024/25. Szczegóły są jednak owiane tajemnicą.

Sousa zawsze polskiemu kibicowi będzie kojarzył się z "dezercją", jakiej dokonał pod koniec 2021 roku, gdy zamienił kadrę (będącą przed barażami o mundial) na Flamengo. W Brazylii zbyt długo nie pracował, szybko zaś odnalazł się w Serie A. To właśnie Salernitana była jego ostatnim klubem przed przeprowadzką do ZEA. Pomógł Salernitanie w utrzymaniu we włoskiej ekstraklasie, a jego praca była imponująca. Ostatecznie pożegnał się z klubem z Salerno w październiku ubiegłego roku i do teraz pozostawał bez pracy.

Shabab Al-Ahli w poprzednim sezonie zajęło 2. miejsce w tamtejszej ekstraklasie, tracąc dziewięć punktów do mistrzów z Al Wasl.

