Zrobiło się nam duszno, gdy zobaczyliśmy cenę zegarka Roberta Lewandowskiego. Z takim cackiem pojawił się na zgrupowaniu

Robert Lewandowski zrobił wielkie wrażenie na kibicach w ostatnich tygodniach. Polak w poprzednim sezonie często był krytykowany (niejednokrotnie słusznie) za swoją słabą skuteczność w meczach FC Barcelona oraz reprezentacji Polski. Kibice mogli zacząć się martwić, że zaczyna się schyłek polskiego napastnika, jednak ten w nowym sezonie udowadnia, że jego ciało wciąż jest maszyną do zdobywania goli. Pod wodzą Hansiego Flicka „Duma Katalonii” gra niezwykle efektownie i efektywnie, a korzysta na tym właśnie Robert Lewandowski, który we wszystkich rozgrywkach zdobył już 12 bramek w 11 meczach, zanotował do tego również dwie asysty. Wszyscy mają nadzieję, że swoją skuteczność kapitan reprezentacji Polski, który pojawił się wraz z innymi kadrowiczami w poniedziałek w Warszawie na zgrupowaniu kadry, przełoży też na spotkania w Lidze Narodów.

Robert Lewandowski pokazał się w luksusowym zegarku! Cena zwala z nóg

We wrześniowych meczach Ligi Narodów Robert Lewandowski też zaprezentował się całkiem nieźle. W meczu ze Szkocją był długimi fragmentami niewidoczny, ale nie można odebrać mu faktu, że zanotował on w tym meczu bramkę oraz asystę. W meczu z Chorwacją mógł zostać bohaterem, ale w dogodnej sytuacji trafił w obramowanie bramki. Fani mają nadzieję, że tym razem będzie lepiej i napastnik Barcelony poprowadzi Biało-Czerwonych do zdobyczy punktów, choć rywale będą trudni – najpierw zagramy z Portugalią, a później rewanż z Chorwatami. Wyraz swojego wsparcia fani jak zwykle dali zbierając się tłumnie na przyjazd reprezentantów Polski.

Robert Lewandowski chętnie rozdawał autografy fanom zebranym pod hotelem, gdzie rozpoczynało się zgrupowanie reprezentacji Polski. Jak widać na zdjęciach udostępnionych przez Radio Zet, Robert Lewandowski miał wówczas na ręku zegarek Aquanaut 5167R-001, który jest wart ponad 340 tysięcy złotych!