Zwycięstwo z Niemcami w pożegnalnym meczu Jakuba Błaszczykowskiego? Legenda kadry chce odejść w chwale!

Nie ma chyba drugiej reprezentacji, z którą Polacy – przy tak bogatej historii spotkań – mieliby tak fatalny bilans. Biało-Czerwoni w oficjalnych meczach mierzyli się z Niemcami 21 razy, zwyciężając zaledwie raz! Jest to zresztą historia najnowsza, w październiku 2014 roku w Warszawie, w ramach kwalifikacji do EURO 2016 pokonaliśmy naszych sąsiadów 2:0, a łupem bramkowym podzielili się wówczas Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. PGE Stadion Narodowy znajdował się w prawdziwej ekstazie, ale podczas meczów z Niemcami był to jedyny taki przypadek w historii. Dodajmy – historii bardzo bogatej, sięgającej 1933 roku. Właśnie wtedy doszło do pierwszego starcia pomiędzy tymi zespołami – nasi rywale zwyciężyli 1:0. W kolejnych latach Biało-Czerwoni wielokrotnie mierzyli się z Niemcami, ale trudno powiedzieć, abyśmy mogli z sentymentem wspominać te mecze. „Die Maanschaft” wygrywali zdecydowanie częściej, a kilka z ich triumfów na stałe zapisało się w piłkarskich annałach. Wystarczy wspomnieć MŚ 1974 i słynny „mecz na wodzie” (0:1), EURO 2008 i dublet Lukasa Podolskiego (0:2) czy towarzyski mecz w Gdańsku w 2011 roku i słynne poślizgnięcie Jakuba Wawrzyniaka, które odebrało nam historyczne, pierwsze zwycięstwo (mecz zakończył się remisem 2:2). Łącznie rozegraliśmy przeciwko Niemcom 21 meczów, odnosząc w nich jedną wygraną, siedmiokrotnie remisując i aż trzynaście razy schodząc z murawy pokonanymi. Ostatni raz obie reprezentacje spotkały się podczas EURO 2016 – na Stade de France padł bezbramkowy remis. Wg TOTALbet w piątkowy wieczór taki rezultat jest jednak mało prawdopodobny, w opinii legalnego polskiego bukmachera faworytem będą bowiem rywale. Kurs na triumf Niemców ustalono na 1.67, w przypadku wygranej Polaków jest to z kolei 4.40. Remis „wyceniono” na 3.95.

Mecz przeciwko naszym zachodnim sąsiadom będzie miał jednak jeszcze inny, bardzo istotny aspekt. W trakcie spotkania karierę reprezentacyjną zakończy bowiem Jakub Błaszczykowski. 37-latek podczas profesjonalnej kariery aż 108 razy wychodził na murawę z orzełkiem na piersi, przez długi czas pełniąc także funkcję kapitana Biało-Czerwonych. W piątek zawodnik Wisły Kraków oficjalnie pożegna się z kadrą, o czym poinformował nie tak dawno selekcjoner Fernando Santos. - Kuba Błaszczykowski nie mógł być na liście, ponieważ to lista powołanych na dwa najbliższe mecze. Oczywiście jest częścią historii polskiego futbolu. Miałem okazję, jako trener, grać przeciwko niemu. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią. Szanuję to, więc będzie obecny podczas meczu z Niemcami. Jeszcze porozmawiamy, jak to ma wyglądać. Zazwyczaj grał z numerem "16" na koszulce. To wskazuje na liczbę minut, jakie może rozegrać. Chcemy, żeby wystąpił przez 16 minut i później zostanie zmieniony – powiedział na jednej z konferencji prasowych. Dla prawoskrzydłowego mecz ten będzie miał szczególne znaczenie także z tego względu, że przez wiele lat występował na boiskach Bundesligi. W latach 2007-2015 Kuba był bowiem zawodnikiem Borussii Dortmund, następnie (2016-2019) przywdziewał trykot VfL Wolfsburg. W piątek zrobi natomiast wszystko, aby godnie pożegnać się z reprezentacją i nie ma wątpliwości, że PGE Stadion Narodowy zgotuje mu niezapomnianą, długą owację. Jak jednak najlepiej zakończyć przygodę z biało-czerwoną kadrą? Zwycięstwem! Choć polscy fani z pewnością marzą o takim rozstrzygnięciu, zdaniem TOTALbet jest ono niezbyt prawdopodobne. W opinii bukmachera faworytem będą rywale, dla których piątkowy mecz jest jednym z etapów przygotowań do EURO 2024, którego będą organizatorem.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Polska – 4.40 remis – 3.95 Niemcy – 1.67

Podwójna szansa:

1X – 1.96 12 – 1.23 X2 – 1.20

Polska strzeli gola:

tak – 1.42 nie - 2.66

Niemcy strzelą gola:

tak – 1.13 nie – 5.20

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.50 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.15 powyżej 1.5 – 1.19

poniżej 2.5 – 2.15 powyżej 2.5 – 1.63

poniżej 3.5 – 1.46 powyżej 3.5 – 2.53

poniżej 4.5 – 1.17 powyżej 4.5 – 4.40

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 7.60

Strzelec gola:

Niclas Fullkrug (Niemcy) – 2.57

Robert Lewandowski (Polska) – 2.62

Timo Werner (Niemcy) – 2.81

Kai Havertz (Niemcy) – 3.10

Leroy Sane (Niemcy) – 3.50

Podane kursy mogą ulec zmianie.

